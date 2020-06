TER, subventions, pass gratuits... : les bons plans pour voyager moins cher en France cet été

Afin de relancer l'activité et le tourisme estival dans l’Hexagone, régions, départements, offices de tourisme ainsi que la SNCF s’organisent pour promouvoir la destination France cet été, et attirer les voyageurs grâce à des initiatives qui réduiront la facture des vacances.

Billets de trains à prix mini, pass activités pour séduire les voyageurs ou favoriser le tourisme de proximité, ou encore offre de remboursement, de nombreux bons plans sont proposés aux vacanciers cet été.

le train à petit prix en tgv ou ter

Les Français ont prévu de rester majoritairement en France durant la saison estivale. Afin de leur permettre de voyager à moindre frais, la SNCF multiplie les opérations pour réduire la facture des consommateurs. Après avoir déjà mis en vente, le 4 juin dernier, trois millions de billets de TGV Inoui, Ouigo et Intercités à moins de 45 euros, l'entreprise ferroviaire et les régions de France ont lancé hier, lundi 22 juin, l’opération « TER de France » et mis conjointement en vente deux millions de billets sur le réseau TER à des prix défiant toute concurrence, compris entre 1 et 10 euros. Une annonce qui s’accompagne également de la mise en place d’un pass jeune qui permettra au 12 -25 ans de voyager en illimité sur l’ensemble du réseau TER pour 29 euros par mois, et sera valable en juillet et août. Une initiative que Renaud Muselier, président de Régions de France a qualifié dans un communiqué comme étant « une opération de relance de chaque région, une opération en faveur de la jeunesse, une opération pour soutenir le secteur du tourisme dans tous nos territoires ».

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, la SNCF proposera par ailleurs, dès demain jeudi 1er juillet, son opération Ouiflash, une nouvelle série de petits prix sur les TGV Ouigo, Inoui et Intercité et ce pendant trois jours.

Des prix de transport attractifs qui s’accompagnent d'autres mesures, développées cette saison par tous les acteurs du tourisme pour séduire les vacanciers mais aussi les locaux.

Des cartes et pass pour doper l’attractivité des régions et stimuler l’activité

Attirer les vacanciers est une question de survie pour nombre d’acteurs du tourisme, et toutes les destinations ne sont pas logées à la même enseigne. Si les zones côtières attirent majoritairement les vacanciers l’été, certains départements ou régions rivalisent d’imagination pour mettre en avant leurs sites touristiques, mais aussi les prestataires privés lourdement impactés par la crise. C’est le cas du Doubs, département frontalier de la Suisse qui lance pour l’été 150 000 « billets Doubs ». Disponibles à partir du 1erjuillet, ils donnent accès gratuitement à l’un des quinze sites de visites du département à l’instar de la Saline royale, du Musée Courbet, de la Grotte d’Osselle ou encore du Dino-Zoo, ou permettra de bénéficier de 10 euros de réduction sur une activité ou excursion. Ils seront notamment disponibles sur le site dédié ou auprès des hébergeurs et offices de tourisme locaux. Une opération qui s’accompagne d’une autre formule baptisée Les Doubs séjours, déjà expérimentée par le passé et d’ailleurs récompensée par Atout France. Une offre dont l'objectif est d'encourager les courts séjours, qui a spécialement été adaptée et donne accès à une escapade de deux jours, une nuit au tarif de 80 euros pour deux personnes, comprenant le dîner et le petit déjeuner ainsi que deux visites grâce aux billets Doubs.

En Occitanie, la région mise quant à elle sur le tourisme de proximité et lance la carte Occ’ygene. Un pass destiné aux habitants de la région, qui leur permettra de profiter de réduction auprès d’environ 300 prestataires de loisirs, campings et villages de vacances de la région, pendant un an. Commercialisée 20 euros, elle sera gratuite pour les jeunes de 18 à 25 et les familles les plus modestes. La région prévoit également de créditer ces pass d’un montant de 70 euros par personne, dans la limite de 300 euros par foyer pour les famille ayant un quotient familial inférieur à 1000 euros, selon France bleu.

Des subventions pour attirer les voyageurs

Certaines régions vont encore plus loin. Afin d’aider tous les acteurs du tourisme local à relancer leur activité, mise à l’arrêt du fait de l’épidémie de Coronavirus, elles proposent aux vacanciers qui découvriront leurs territoires cet été et jusqu’à la fin de l’année de bénéficier d’un remboursement. Baptisées « Infiniment Charentes » ou « Landissimes » ces opérations séduction permettront aux voyageurs de réduire la facture, tout en aidant l’ensemble des acteurs du tourisme : hôtellerie, restauration et prestataires d’activités.

Les départements de Charente et de Charente-Maritime ont ainsi décidé de financer la distribution de 10 000 bons « Infiniment Charentes » d’une valeur de 100 €. Prévue sur quatre mois, entre le 1er juillet et le 1ernovembre, l’opération permettra aux vacanciers d’être remboursé d’un montant de 100 euros, dès lors qu’ils auront réservé deux nuits d’hôtel consécutives sur le site dédié et consommé un repas dans un restaurant et une activité pour deux personnes. Chaque mercredi, de nouveaux bons seront proposés. Afin d’assurer des retombées économiques à l’ensemble du territoire, ce dernier a été découpé en 15 destinations touristiques distinctes et les 10 000 bons seront répartis sur l’ensemble d’entre elles.

Dans le même esprit, les Landes ont lancé le 16 juin dernier l’opération « Les Landissimes». Une démarche initiée par le Conseil Départemental, pilotée par le Comité Départemental du Tourisme des Landes en partenariat avec les Offices de Tourisme, qui prévoit de son côté d’offrir 3000 bons vacances d’une valeur de 150 euros aux vacanciers qui séjourneront dans leur département. Concrètement, l’opération prévoit de rembourser 150 euros aux 3000 premiers inscrits sur le site tourismelandes.com. qui, pour en bénéficier, devront eux aussi avoir consommé au moins deux nuits dans un hébergement labellisé, puis justifier d’une dépense d’au moins 250 euros auprès d’un restaurateur et d’un prestataire d’activités ou d'une visite, entre le 16 juin et le 29 novembre, hors période du 25 juillet au 21 août. Une fois les justificatifs envoyés, les vacanciers se verront rembourser.

