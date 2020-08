Présidentielle 2022: Jean-Luc Mélenchon annonce qu'il prendra sa décision en octobre

Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a annoncé dimanche en clôture des «Amphis d'été" dans la Drôme qu'il prendrait la décision de se présenter ou non à l'élection présidentielle de 2022 «en octobre».

«Je prendrai ma décision au mois d'octobre, auparavant je consulterai en profondeur chacun de mes amis», a-t-il déclaré devant plus de 2.000 personnes au Palais des congrès de Châteauneuf-en-Isère.

La date de l'annonce publique de cette décision n'est pas encore tranchée, a précisé à l'AFP son entourage. Une convention du mouvement en novembre déterminera ensuite les orientations stratégiques de LFI à la présidentielle.

Un faux suspense planait ces dernières semaines sur l'imminence -- devenue improbable -- d'une candidature. Jean-Luc Mélenchon a expliqué trouver indécent de «désigner un candidat à l'élection présidentielle pendant que des gens meurent de peur» avec les crises sanitaire, économique et sociale dues au coronavirus. «Puisque j'ai été appelé à deux reprises (à être candidat à la présidentielle, en 2012 et 2017, NDLR), je sais qu'on se demande ce que je vais faire", a-t-il ajouté. «Deux votes successifs m'ont donné la légitimité qu'aucun vote de congrès ne donnera jamais à personne», a clamé le président du groupe des députés LFI.

Mais «je n'ai jamais confondu mon sort personnel avec la lutte que je mène: ce qui compte, c'est la pérennité de la force politique que nous avons construite», a-t-il souligné. Alors qu'EELV est devenue la force politique de gauche la plus en vue à la faveur de deux succès électoraux - européennes de 2019 et municipales de 2020, des échecs pour LFI - M. Mélenchon a prévenu: «Nous demandons à être respectés, sept millions d'électeurs (en 2017) ont dit qu'ils ne voulaient plus de cette Europe, de ces institutions, du marché qui organise toute la société, et il n'y a pas d'arrangement possible sur ces sujets».

Il s'est néanmoins affiché avec le maire EELV de Grenoble Eric Piolle vendredi, tenant d'un rassemblement du PS à la gauche de la gauche. Il en a alors profité pour demander aux écologistes une alliance aux régionales et départementales de 2021, une élection qui selon lui permet de passer outre les divergences «bien réelles» sur l'Etat-nation et l'Europe, qui ressurgiront à la présidentielle.