Elections européennes 2024 : François-Xavier Bellamy présente le programme des Républicains ce mardi

A l’occasion d’une conférence de presse organisée au siège du parti, Les Républicains présentent ce mardi après-midi leur programme pour les élections européennes à venir, dont la liste est menée par François-Xavier Bellamy.

Une nouvelle étape et pas des moindres. Ce mardi 14 mai à 14h30, François-Xavier Bellamy, tête de liste aux européennes pour Les Républicains, présentera le programme de sa famille politique, lors d’une conférence de presse qui se tiendra au siège du parti, à Paris.

Pour le défendre, François-Xavier Bellamy, candidat sortant à sa réélection, a d'ores et déjà indiqué qu'il souhaitait mettre en avant, une campagne de terrain, allant à la rencontre des Français. Une volonté de «concret», qui se traduit par la nomination de Céline Imart, céréalière du Tarn, en deuxième position sur la liste des Républicains avec le but affiché de répondre à la crise agricole.

François-Xavier Bellamy s’est également entouré de personnalités expérimentées issues de son parti, telles que Nadine Morano et Brice Hortefeux, mais aussi de Vincent Jeanbrun, maire de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), victime d’une attaque à la voiture-bélier dans la nuit du 1er au 2 juillet 2023 lors des violences urbaines qui ont touché la France. L'édile occupera la dernière position de la liste.

Réagir aux sujets nationaux

Si François-Xavier Bellamy défend une lutte contre l’immigration illégale, à échelle européenne, le candidat cherche à se démarquer des autres listes à droite, à savoir Reconquête et le Rassemblement national.

Le député européen sortant a ainsi multiplié les déplacements sur des points de deal, dans le cadre de la lutte contre les trafics de drogue. Le 27 mars dernier, lors d’une visite dans le Rhône, il avait défendu l’idée «d’une police européenne anti-drogue».

«Si on ne protège pas les frontières extérieures de l'Europe, le trafic de drogue continuera de gangrener la vie des quartiers», avait-il considéré.

François-Xavier Bellamy s’était également fait remarquer en se rendant devant les locaux de Sciences Po Paris, lors du blocage de l’université par des étudiants pro-palestiniens. «Le débat politique est libre et ouvert à condition de ne pas bloquer et empêcher ceux qui travaillent. Je n’en peux plus que nos universités soient prises en otage», avait-il déclaré, après un échange houleux avec le député insoumis Louis Boyard.

Selon le dernier sondage OpinionWay pour CNEWS, diffusé le 10 mai dernier, François-Xavier Bellamy serait crédité de 7% des voix le 9 juin prochain. Un score en baisse par rapport à 2019, lorsqu’il avait recueilli 8% des suffrages.