Ile-de-France : chaque lycéen de seconde va recevoir un ordinateur

Pour la rentrée, la région Ile-de-France va distribuer un ordinateur à chaque nouveau lycéen entrant en seconde. Soit plus de 100.000 machines, annonce Valérie Pécresse, la présidente francilienne, ce mardi 25 août à CNEWS. Un effort entamé l'an dernier, et qui prend d'autant plus de sens avec le coronavirus.

Environ 200.000 lycéens franciliens – la moitié des élèves de seconde et de première – avaient déjà reçu une tablette ou un ordinateur personnel, à la rentrée 2019, pour la durée de leur scolarité. La région avait alors laissé le choix aux directeurs d'établissements de passer au numérique ou de rester aux manuels papier.

Malgré tout, «pendant le confinement, certains enfants n'ont eu qu'un téléphone portable pour apprendre leurs leçons. Cela engendre trop d'inégalités scolaires», déplore Valérie Pécresse, la dirigeante (Libres!, ex-LR) de l'Ile-de-France. Pour «pulvériser la fracture numérique», l'élue a donc pris sur elle d'équiper tous les lycéens entrant en seconde.



© Guillaume Binet / MYOP

A ces 106.000 nouveaux ordinateurs, s'ajouteront 31.000 tablettes destinées aux élèves de seconde professionnelle. Les machines seront livrées «très rapidement, dans les semaines à venir», assure Valérie Pécresse. Les manuels et les programmes d'enseignement à distance seront pré-installés.

«S'il y a un nouveau confinement ou que des élèves sont malades, ils pourront ainsi suivre les cours dans de bonnes conditions», se réjouit la présidente de région. A raison de 400 euros par ordinateur, cette mesure représente un coup de pouce non négligeable pour les bénéficiaires. Elle coutera 80 millions d'euros au conseil régional, qui s'ajouteront aux 100 millions déjà déboursés l'an dernier.

La production bientôt relocalisée

Ces matériels sont produits par une PME francilienne, Unowhy, basée à Neuilly-sur-Seine (92). Et Valérie Pécresse a insisté pour que l'entreprise relocalise une partie de sa production depuis la Chine. «Ils vont prochainement assurer une partie du montage et le service après-vente en Ile-de-France», fait savoir l'élue. Une manière de créer de nouveaux emplois locaux.

L'équipement des jeunes franciliens s'inscrit plus largement dans une volonté de développer le numérique dans la région. Le déploiement du très haut débit dans l'ensemble des 465 lycées franciliens doit être achevé d'ici à la fin de l'année. Et ils devraient tous être dotés du wifi d'ici au printemps 2021.

Par ailleurs, comme la présidente de région s'y était engagé en juillet, deux masques en tissu lavables vont être fournis à tous les lycéens. «Je m'inquiète du coût des masques pour les familles. Je ne veux pas que cela empêche les élèves d'aller en cours», souligne l'élue. Et elle s'engage à faire «des réapprovisionnements de masques pendant l'année, si besoin».

Valérie Pécresse annoncera ce mardi en fin de matinée d'autres mesures en faveur des lycées, notamment concerant la lutte contre le décrochage et la sécurité. Elle effectuera ensuite sa rentrée politique ce samedi 29 août à Mennecy (91). Le nom de l'ancienne ministre, qui a quitté le parti Les Républicains en juin 2019, est fréquemment cité dans la course à l'investiture de la droite pour la présidentielle 2022.