Emmanuel Macron déplore la «banalisation de la violence» et assure que le gouvernement sera «intraitable»

Lors d'une rencontre avec l'Association de la presse présidentielle ce vendredi et alors que la question de la gestion de la sécurité est au coeur de l'actualité de ces derniers jours, Emmanuel Macron a déploré «une banalisation de la violence» qui s'est, selon lui, «durcie» à la sortie du confinement.

«Quelque chose se passe dans notre société qui n'est pas neuf, mais qui sans doute s'est accéléré à la sortie du confinement, qui s'est durci: une forme de banalisation de la violence», a fait valoir le chef de l'Etat, en assurant que le gouvernement serait «intraitable».

Il a appelé à «remettre une vraie politique éducative, c'est-à-dire une politique de prévention; mais aussi une réponse républicaine - respectant les droits individuels - mais qui soit rapide et intelligible aussi bien pour la victime que pour» l'auteur présumé des faits.

Le président de la République a indiqué qu'il s'exprimerait sur le sujet la semaine prochaine à l'occasion des 150 ans de la République.

Les questions de sécurité et de justice figurent également parmi les «priorités» du séminaire gouvernemental de rentrée le 9 septembre. Pour l'occasion, Emmanuel Macron a dit avoir demandé aux ministres de l'Intérieur et de la Justice «quelques éléments additionnels à la stratégie, à la fois pour l'accélérer et répondre plus efficacement».

«Les violences qu'on évoque ont plusieurs formes : il y a celle qu'on connaît depuis 2016 à l'occasion de manifestations publiques qui est le fait de groupes plutôt organisés, extrémistes, qui ont une approche opportuniste, qui se greffent dans les manifestations pour avoir des gestes de violence; on a ensuite la violence liée à la drogue - le Covid a déstabilisé beaucoup de réseaux - et puis il y a la violence du quotidien», a énuméré le chef de l'Etat.