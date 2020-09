Vidéo : en Russie, des médecins retirent un serpent avalé par une femme

En Russie, dans le Daghestan, une femme a été placée sous anesthésie générale alors qu'un serpent de plus de 1,20 mètre de longueur s'est introduit dans sa bouche pendant son sommeil.

C'est en se réveillant que la jeune femme, qui ne s'était pas rendu compte qu'elle avait avalé le reptile, ne s'est pas sentie bien et a décidé de se rendre aux urgences. Sur la vidéo de l'opération partagée par le Daily Mail, on entend les médecins se demander ce qui a bien pu s'introduire dans l'organisme de la patiente.

Quelques secondes plus tard, après avoir introduit une sonde dans la gorge de la jeune femme, l'équipe médicale a extirpé le long reptile, non sans une pointe de dégoût, comme l'atteste la mine déconfite de l'une des médecins.

Un incident qui n'est pas isolé, alors que les locaux les plus âgés conseillent souvent aux plus jeunes de ne pas dormir dehors à cause du risque qu'un serpent s'introduise dans leur bouche.