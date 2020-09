Que signifie s’identifier comme personne non-binaire ?

Le terme «non-binaire» est de plus en plus utilisé, mais sa signification reste encore un mystère pour bon nombre d'entre nous. Explications.

A la naissance, on nous attribue un des deux genres connus : «homme» ou «femme». Quand une petite fille naît, son entourage, puis l’école, la traitent comme une petite fille et lui attribuent tous les clichés que l'on peut relier à ce genre : le rose, les robes, les jouets (poupées, dinettes...). Il en va de même pour un petit garçon, à qui l'on fera porter du bleu, des pantalons, et à qui on donnera des petites voitures.

Cela semble évident pour beaucoup, mais pour d'autres, cette assignation systématique peut être très mal vécue.

Cisgenre, transgenre ou non-binaire

«Cisgenre» se dit d'une personne dont l'identité de genre correspond à son genre attribué à la naissance. C'est l'inverse d'une personne transgenre. Si une personne est assignée homme à la naissance, a une apparence d'homme mais se sent femme, elle est femme, autrement dit, une femme transgenre. A l'inverse, si une personne née femme se sent homme, il s'agit d'un homme trans. Mais si la personne ne se sent ni homme, ni femme, ou se sent justement les deux, on dit alors qu'elle est «non-binaire».

Quelqu'un de non-binaire ne se sent pas du genre précis qu'on lui a assigné à la naissance, et ne rentre donc pas dans la binarité de genre homme/femme. Une personne non-binaire refuse simplement d’être rangée dans l'une de ces deux cases. «Iel» (contraction de «il» et «elle») ne se sent ni l’un ni l’autre, mais peut aussi se sentir les deux (être «genderfluid», «genre fluide» -se sentir femme un jour et homme un autre- est une forme de non-binarité).

Ruby Rose (photo ci-dessus), que l'on a notamment vu(e) dans la série Orange is the new black, se définit comme «genderfluid». Son genre oscille entre le masculin et le féminin.

Les personnes non-binaires espèrent que la société donnera progressivement une place à part entière au sexe neutre.