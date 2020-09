Un homme égorgé en gare du Nord, l'agresseur en fuite

Le drame s'est déroulé à l'intérieur de la gare du Nord, ce dimanche 6 septembre aux alentours de 17H. Un homme a été attaqué à la gorge à l'arme blanche par une personne qui a ensuite pris la fuite.

Selon les informations du Parisien, la victime est un demandeur d'asile afghan de 32 ans et présente une plaie du menton à l'oreille. Au moment des faits, il attendait son train assis sur un banc. L'homme a été transporté à l'hôpital par les pompiers, avec un «pronostic vital engagé».

Sur les réseaux sociaux, des personnalités politiques telles que Gérald Darmanin ont réagi à la violence de l'agression, dont les motifs ne sont pour l'heure pas connus.

La @PoliceNationale est pleinement mobilisée pour identifier et interpeller l’auteur d’une aggression qui a gravement blessé un homme ce soir à la Gare du Nord à Paris. Je suis la situation de près avec la @prefpolice .

Avec A. Hidalgo et les verts, les gares et abords sont devenus des lieux de criminalité et de trafics, situation aggravée par leur refus d'une police municipale armée! Que fait l'État pour pallier la lâcheté de la Mairie de Paris? Tjs rien! #garedunord pic.twitter.com/wjmzOUPy1I

