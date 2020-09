Poissy : un système inédit de traitement de l'air installée dans une cour d'école

Une solution de traitement de l'air – qualifiée de «bulle d'air pur» – a été inaugurée ce lundi 7 septembre dans la cour de l'école primaire Victor Hugo de Poissy, dans les Yvelines. L'objectif de ce dispositif novateur est «d'améliorer la qualité de l'air» des enfants.

Développé par Suez, «ce système inédit en France» – comme le qualifie Karl Olive, le maire de Poissy – permet de créer une «bulle d'air pur» autour de lui. Il traite en effet plusieurs des polluants les plus courants en Ile-de-France, tels que le dioxyde d'azote (NO2) ou encore les particules fines (PM 10 et PM 2.5).

Concrètement, il s'agit d'une grosse boîte de 5 mètres de long sur 3 mètres de haut, qui capte l'air à hauteur d'enfant – là où il est le plus pollué – avant de le traiter et de le recracher une fois purifié. Pour ce faire, plusieurs technologies de pointe ont été développées, pour capter les particules fines d'un côté et le dioxyde d'azote de l'autre, explique Jérôme Arnaudis, le directeur du Pôle Air de Suez.

D'un côté, les particules fines sont ainsi captées par un très faible courant électrique qui agit comme un aimant. Celles-ci viennent ensuite s'accrocher sur des plaques collectrices. De l'autre, le dioxyde d'azote et les composés organiques volatils sont captés grâce à des charbons actifs dernière génération, qui restituent ensuite la pollution à des micro-algues qui s'en nourrissent.

Les micro-algues vont ensuite fabriquer de l'oxygène et grossir. Elles seront finalement évacuées par le réseau d'assainissement et transformées en biométhane via la station d'épuration. A noter que selon Jérôme Arnaudis, des versions plus évoluées du système permettront sans doute, à terme, «de capter également les virus».

Une expérimentation d'un an

Installée au plus près des plus fragiles, cette installation – dont l'efficacité reste à prouver sur du long terme – doit ainsi être expérimentée dans cette cour d'école pendant un an. Si elle-ci est concluante, elle pourra être étendue à d'autres établissements scolaires de la région.

«Grâce à cette expérimentation à Poissy, nous agissons concrètement pour améliorer l'environnement et protéger le cadre de vie des enfants scolarisés sur notre territoire », s'est ainsi exprimée Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, qui annonce que le système sera installé dans «d'autres crèches et écoles franciliennes».

Et pour ne pas perturber les enfants et afin d'intégrer parfaitement ce système de traitement de l'air dans la cour de l'école, un habillage a été imaginé par l'artiste français Zdey. Cette oeuvre inédite de stree-art a ainsi été réalisée directement sur le site, afin, selon la région, «que les enfants s'approprient cet espace d'air pur et en fassent leur terrain de jeu».