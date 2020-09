Comment reconnaître un grain de beauté inquiétant ?

On en possède tous plusieurs sur le corps. Si les grains de beauté sont souvent bénins, certains peuvent être cancéreux. L’autosurveillance est essentielle dans le dépistage des mélanomes. Certains signes permettent en effet de reconnaître les grains de beauté suspects.

Contrairement à ce que l’on peut penser, les grains de beauté en reliefs sont presque toujours bénins. Ce qui doit mettre la puce à l’oreille, selon la Dr Catherine Oliveres Ghouti, membre du Syndicat national des dermatologues, c’est le fait qu’un grain de beauté apparaisse subitement sur le corps, ou que l'un de ceux déjà présents se mette à changer. «Quand les patients viennent nous voir, on leur explique que leurs grains de beauté leurs sont familiers, et qu’ils doivent les reconnaître intuitivement», explique la dermatologue. «C’est ce qu’on appelle le signe du "vilain petit canard" : si un grain de beauté nous semble différent des autres, où s’il a changé, on doit s'inquiéter».

Les dermatologues et l’institut national du cancer ont mis au point la règle «ABCDE», qui permet de reconnaitre les grains de beauté suspects, en se basant sur cinq critères :

- A comme Asymétrique : lorsque l’on constate qu’un grain de beauté s’est élargi d’un côté, qu’il n’est plus aussi symétrique qu’avant

- B comme Bords : lorsque les bords du grain de beauté ne sont plus aussi définis, qu’ils sont irréguliers, avec des encoches

- C comme Couleur : lorsque la couleur du grain de beauté a changé, qu’elle n'est plus homogène

- D comme Diamètre : lorsque le diamètre et la taille du grain de beauté a augmenté

- E comme Evolution : un grain de beauté qui change d’aspect ou taille est un mauvais signe.

«Les personnes plus susceptibles de développer un mélanome sont les personnes à la peau claire, celles qui possèdent plus de 40 grains de beauté sur l’ensemble du corps, celles qui ont eu des coups de soleil dans leur enfance (moins de 14 ans), et enfin celles qui fréquentent les cabines UV», énumère la Dr Oliveres Ghouti.

Les grains de beauté peuvent apparaître toute la vie, et parfois à des endroits peu commodes, comme sur le cuir chevelu, ou entre les doigts de pied, où l’on ne pense pas nécessairement à aller vérifier. Il est donc recommandé de faire un diagnostic avec un médecin, qui pourra observer tous les grains de beauté du corps, et de le tenir informé de l’évolution ou de l’apparition de ces tâches.

Pour prévenir le développement de grains de beauté malins, et se protéger du cancer de la peau, il faut impérativement se tenir à l’écart du soleil pendant les heures chaudes de la journée (entre midi et 16h), à l’ombre d’un toit. «La crème solaire est utile, mais on n’en met jamais assez. Le mieux, c’est de porter des vêtements, manches longues lorsqu’on est au soleil, d’éviter les heures dangereuses, et de ne surtout pas faire d’UV en cabine», préconise la dermatologue.