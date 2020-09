Qui sont les Amish, évoqués par Emmanuel Macron à propos de la 5G ?

Emmanuel Macron a utilisé ce mardi une comparaison surprenante pour dénoncer les opposants à la 5G. Le Président de la République a expliqué qu'il ne croyait pas au «modèle Amish». Mais à quoi fait-il référence ?

Les Amish constituent un mouvement religieux chrétien né en Europe mais présent aujourd'hui surtout aux Etats-Unis.

Il a été fondé par le suisse Jacob Ammann (1644 - 1730), dans la foulée de la Réforme au XVI e siècle. Ce dernier était anabaptiste, un courant qui prône l'autorité suprême de l'Ecriture et le rejet de tout lien entre l'Eglise et l'Etat. A leurs yeux, les chrétiens ne doivent obéir qu'à Dieu, et non à un pouvoir civil.

A cette époque, les anabaptistes sont persécutés par les catholiques ainsi que par les Réformateurs, ce qui les contraint à se réfugier dans la vallée du Rhin, notamment en Alsace.

C'est là que, au début des années 1690, Jacob Amman commence à prôner un retour aux principes bibliques : les communautés Amish, très soudées, cherchent à revenir à une vie simple, avec des vêtements austères pour les hommes comme pour les femmes.

Oppposés au service militaires, ils refusent également d'utiliser la plupart des innovations techniques modernes, ce à quoi Emmanuel Macron a fait référence dans sa sortie sur la 5G.

Au XVIIIe et XIXe siècles, la plupart des Amish de la vallée du Rhin partent pour l'Amérique. On retrouve ainsi aujourd'hui aux Etat-Unis des communautés Amish regroupant près de 350.000 personnes et vivant en autarcie à la campagne, sans électricité, automobiles ni téléphones personnels.

Mais au sein même de la communauté amish, des débats sont régulièrement lancés à propos de l'utilisation de telle ou telle technologie moderne.

La comparaison entre opposants à la 5G et «Amish» a en tout cas suscité de nombreuses réactions.

#Macron invente le point #Amish, point Godwin du débat sur les nouvelles technologies, afin d'empêcher le débat démocratique sur la #5G. Combien ça coûte, en argent et en énergie? Est-ce dangereux pour la santé ? Ce ne sont pas des lubies mais des questions légitimes de citoyens. https://t.co/9KyJyfJBFB — Bastien Lachaud (@LachaudB) September 15, 2020