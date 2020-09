Sondage exclusif : voici les personnalités qui incarnent le mieux l'autorité de l'Etat

L'ancien Premier ministre Edouard Philippe est la personnalité politique qui incarne le mieux l'autorité de l'Etat, selon un sondage exclusif réalisé pour CNEWS par l'institut IFOP, publié ce mercredi 16 septembre.

L'ancien locataire de Matignon redevenu maire du Havre depuis juillet dernier, «incarne bien» l'autorité pour 58 % des sondés. A la deuxième place, on trouve l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy (54 %), suivi de l'actuel Premier ministre Jean Castex (48 %).

Viennent ensuite le chef de l'Etat actuel, Emmanuel Macron (42 %), le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand (41 %) et la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen (39 %).

L'autorité dans la panoplie du présidentiable

«Il s'agit d'une question tout sauf anodine, tant l'autorité fait partie de la panoplie du présidentiable et du président de la République», explique Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop. Il rappelle d'ailleurs que cette caractéristique «ne consiste pas juste à donner des coups de menton, mais à avoir de la fermeté pour tenir un projet, avoir un cap, une cohérence».

Le politologue explique ainsi la posture d'Edouard Philippe, qui, «en état de grâce à la fin de sa gestion de la crise du Covid, a gagné ses galons d'homme d'Etat». C'est d'ailleurs lui qui suscite la plus forte adhésion sur ce sujet au sein de l'ensemble des sympathisants de droite (74 %).

Quant à Nicolas Sarkozy, «qui a fait de l'autorité sa marque de fabrique», il «reste le totem de la droite, on lui pardonne tout», décrypte Frédéric Dabi. Selon lui, la surprise vient davantage de Jean Castex : «Même s'il est peu connu des Français, il tire profit de prises de paroles plutot martiales. De plus, il occupe l'espace à droite et gêne Les Républicains».

Emmanuel Macron en voie «d'Hollandisation» ?

En revanche, Emmanuel Macron semble menacé «d'Hollandisation», selon le politologue. «En 2017-2018, l'autorité lui était très associée, quand par exemple il tenait tête au général de Villiers. Mais le président de la République paye la baisse de l'autorité de l'Etat et sa faiblesse actuelle sur les sujets régaliens», d'après l'analyste politique.

Au rayon de ceux qui tirent leur épingle de ce sondage, figure Xavier Bertrand, qui brigue la candidature de droite à la présidentielle. Le président (ex-LR) de la région des Hauts-de-France «devance Valérie Pécresse et François Baroin, et fait jeu égal avec Emmanuel Macron, notamment auprès des sympathisants de droite. Il bénéficie de ses prises de parole offensives sur le retour aux fondamentaux et à l'autorité de l'Etat», note Frédéric Dabi.

Anne Hidalgo est l'autre personnalité qui s'illustre, «la seule à gauche à laquelle l'autorité est associée», souligne le politologue. Avec 33 % de personnes qui considèrent qu'elle incarne l'autorité, la maire socialiste de Paris devance l'ex-Garde des Sceaux Christiane Taubira (30 %), l'ancien Premier ministre Manuel Valls (28 %) et le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon (27 %).

A noter que l'eurodéputé EELV Yannick Jadot, qui ambitionne d'être le candidate écologiste aux présidentielles de 2022, arrive en ultime position de sondage, mené sur un millier de personnes. Seuls 19 % des interrogés estiment qu'il représente l'autorité.