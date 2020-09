Mort du cousin d'Adama Traoré : une information judiciaire ouverte

Le parquet de Versailles a annoncé ce vendredi l'ouverture d'une information judiciaire pour «recherche des causes de la mort» après la noyade controversée dans la Seine du cousin d'Adama Traoré, Mahamadou Fofana, poursuivi par la police dimanche soir à Marly-le-Roi (Yvelines).

Précisément, le parquet de Versailles indique avoir également saisi l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) «dès le décès constaté» et, suite à son rapport, avoir ouvert une information judiciaire afin de déterminer les causes et circonstances de l'accident. Une seconde information judiciaire, contre X, pour des faits de vol en bande organisée et recel de vol, a également été ouverte.

«Mon cousin s'est fait tuer par la police» avait déclaré Assa Traoré lundi après-midi dans une vidéo Facebook. La soeur de Mahamadou Fofana avait également fait savoir qu'elle ne croyait pas non plus en la version communiquée par la police. «C'était quelqu'un de responsable, je n'y crois pas du tout», a-t-elle dit.

Le scénario du drame reste encore imprécis et l'enquête ouverte par l'IGPN sera chargée d'en établir les circonstances exactes. La famille demande notamment des explications sur ses plaies à la tête, car l'autopsie a donné lieu à des versions contradictoires. À ce jour, aucun témoin ne s'est manifesté.

Pour rappel, l'homme avait été surpris en train de charger une moto dans un fourgon avant de prendre la fuite à la vue de la police. Selon les forces de l'ordre, il a tenté de s'enfuir en camionnette avant de garer le véhicule et de se jeter dans la Seine. Arrivé au milieu du fleuve, il aurait paniqué et s'est retrouvé en difficulté avant de se noyer.

Mahamadou Fofana faisait l'objet d'un mandat d'arrêt depuis 2017 et une condamnation à 18 mois de prison pour trafic de stupéfiants.