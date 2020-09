Vidéo: un homme grimpe les 210 mètres de la Tour Montparnasse à mains nues

Un homme a été aperçu en train de grimper la Tour Montparnasse, vendredi 18 septembre à Paris.

On connaissait les nombreux exploits d'Alain Robert, cet escaladeur français spécialisé dans l'ascension des gratte-ciels à mains nues et sans aucun dispositif pour d'assurance. On lui connaît désormais un concurrent qui joue dans la même catégorie. Vendredi soir, un homme, a réussi à se hisser en haut de la Tour Montparnasse, qui culmine à 210 mètres.

FLASH - Un homme grimpe la Tour #Montparnasse, sans sécurité, depuis plusieurs dizaines de minutes à #Paris. À 20h, il était quasiment en haut de l'édifice selon des témoins. (Snapchat) pic.twitter.com/2ooqZ6qqx4 — Brèves de presse (@Brevesdepresse) September 18, 2020

ALERTE INFO - L'homme est arrivé en haut de la tour #montparnasse sous les encouragements des passants après une escalade à mains nues. (témoins) #Paris #escalade pic.twitter.com/GSURMkqRj6 — Mediavenir (@Mediavenir) September 18, 2020

Une fois sa besogne terminée, l'homme a été cueilli par la police. Son identité n'a pas été révélée mais il se serait présenté comme un simple touriste polonais aux forces de l'ordre.