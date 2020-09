Rennes : le cauchemar des habitants d’un immeuble qui fait un bruit strident dès que le vent se lève

Ils ont entamé une action en justice. Des habitants d’un immeuble, situé à Rennes, en Ille-et-Vilaine, ont vécu un véritable cauchemar. Durant près de deux ans, ils ont dû supporter un sifflement extrêmement strident provenant de la structure du bâtiment.

Quand le vent s’engouffre dans le bardage en tôle, des bruits, semblables à ceux d’une disqueuse coupant du métal, résonnent dans toute la tour «Panoramik». «On avait beau fermer les fenêtres et mettre des boules Quies, ça nous empêchait de dormir», a rapporté un résident auprès de Actu.fr, qui a relayé l’information.

1h10 du matin: immeuble Le Panoramik à Rennes de @KaufmanetBroad. Des dizaines et dizaines de nuits abominables et traumatisantes pour nous et notre fille de moins de 3 ans. Une santé au bord du gouffre. Comment laisser des gens dans cette situation pendant 1 an et demi?@CNEWS pic.twitter.com/XN3i5N5wLh

— Fabio Luigi (@FabioLuigi13) September 16, 2020