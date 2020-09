Les 7 aliments à ne surtout pas donner à un chat

Les petites bêtes ont souvent bon appétit, encore plus quand elles sont de bon poil. Mais attention à ne pas leur donner n'importe quoi. Une complication de santé peut vite arriver. Certains aliments sont potentiellement dangereux et doivent être proscrits.

Le lait

Contrairement aux idées reçues, le lait est potentiellement dangereux pour les chats adultes. Certains sont intolérants au lactose et dans l’ensemble ils ont beaucoup de mal à le digérer. C’est l’eau qui doit être leur boisson principale. Quant aux chatons, ils sont capables de digérer le lait de leur mère mais le lait de vache ne couvre pas leurs besoins.

©engin-unsplash

Les oignons

Les oignons et les chats ne font pas bon ménage. Cuits ou crus, ils attaquent les globules rouges de l’animal et entraînent des maux de ventre et des vomissements. Ils peuvent aussi provoquer de l’anémie.

©tom-hermans-unsplash



L’alcool

L’alcool est fortement toxique pour le chat. Si par malheur il en boit dans un fond de verre, il risque de trinquer. Une toute petite quantité peut même le faire tomber dans le coma. De graves dommages peuvent ensuite se développer au foie et au cerveau.

©kevin-kelly-unsplash

Les rollmops

Le rollmops ou filet de hareng mariné est un faux-ami pour le chat. Il s’agit bien de poisson, ce dont raffolent les félins, mais la teneur en sel y est si élevée qu’elle en est toxique notamment pour son système digestif.

Le chocolat

On ne plaisante pas avec le chocolat. Si un chat en mange entre 70 et 150 gr, il risque tout de même de mourir. C’est la théobromine, contenue dans le cacao, qui est dangereuse. Elle s’attaque au cœur et au système nerveux. En cas d’ingestion, il faut emmener son petit compagnon chez le vétérinaire sans tarder.

©charisse-kenion-unsplash

La pomme de terre crue

Attention à ne pas laisser trainer ses épluchures. Les pommes de terre crues contiennent de l'oxalate de calcium réputé dangereux pour l’appareil urinaire du chat. Il favorise l’apparition de calculs rénaux.

©lars-blankers-unsplash

Les friandises au faux sucre

Le xylitol (E967) s’apparente au sucre mais n’en a que le goût. Pour cette raison, on en retrouve dans les friandises. Assimilé par l’organisme très rapidement, il est très dangereux pour les chats. En réaction, le pancréas secrète un fort taux d’insuline.