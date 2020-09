Marseille : l'hôpital accusé d'avoir amputé le doigt d'une enfant par erreur

Luna, une petite fille de 4 ans, a été amputée de deux phalanges de son doigt à l'hôpital de la Timone à Marseille. Ses parents, Sandra et Mohamed, se battent pour faire reconnaître ce qu'ils pensent être une erreur médicale.

Les faits se sont produits le 10 juin, jour où la petite fille s'est blessée au doigt avec son vélo. Emmenée à l’hôpital de la Timone, à Marseille, l'enfant a été prise en charge par le chirurgien des urgences qui a décidé de l'opérer, alors que ses parents pensaient qu'il s'agissait d'une simple entaille.

Suite à des complications, le doigt s'est nécrosé, et deux phalanges ont été amputées. Un drame pour les parents, qui le vivent comme une vraie injustice. «Je normalise la chose, mais arrivée au soir, quand je vois ma fille et que je dois lui masser ses doigts, j’ai les larmes qui coulent, je ne contrôle plus rien», a confié la mère à France 3 Provence Alpes Côte d'Azur.

Leur avocat a porté plainte contre l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille. L'administration a refusé de reconnaître sa responsabilité, bien que le chirurgien ait reconnu qu'il s'agissait bien d’une erreur médicale. Les parents et leur avocat dénoncent un comportement irresponsable et déloyal de la part de l’APHM.