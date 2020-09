Vinted : Ces 5 astuces efficaces pour bien vendre ses vêtements

Vendre en ligne les vêtements que l’on ne porte plus sur l’application Vinted est un bon moyen de faire de la place dans sa garde-robe, tout en gonflant son porte-monnaie. A condition toutefois de trouver des acheteurs. Ainsi, voici quelques astuces pour mettre en valeur ses annonces, et attirer rapidement l’attention des amateurs de mode d’occasion.

compléter son profil et la description

Même si un utilisateur est très intéressé par un article, il peut vite passer son chemin si le profil du vendeur ne lui inspire pas confiance. C’est pourquoi il est essentiel de la renforcer en configurant correctement son espace perso, intitulé «A propos de moi». Il faut prendre le temps de se présenter en quelques mots (vous pouvez par exemple parler de votre style), et surtout, ajouter une photo de profil de qualité, en sachant que l’on n’est pas obligé de montrer sa tête. On peut opter pour une tenue, ou encore une photo en lien avec l’une de ses passions. Quand on met une annonce en ligne, il faut également soigner la description de son article. Plus elle est détaillée, mieux c'est. Préciser la matière, la taille, la marque, l'état, etc., aidera l’acheteur à prendre sa décision plus facilement.

Vendre des articles en bon état

Ne perdez pas du temps à mettre en ligne des baskets complètement déchirées, ou un pantalon décoloré. Un article en mauvais état trouvera rarement grâce aux yeux d’un acheteur. Pour mettre toutes les chances de son côté, il vaut mieux proposer uniquement des vêtements propres et en bon état. Si l’une des pièces présente un petit défaut, comme un trou, un bouton en moins, ou une tache, cela devra être indiqué dans l'annonce. Si on n’en fait pas mention, l’acheteur sera susceptible de demander un remboursement après réception de son colis. Déçu, il risque également de laisser un avis défavorable et une mauvaise note, ce qui peut dissuader d’autres membres potentiellement intéressés de valider leur achat.

Proposer un prix raisonnable

Même si vous vendez un tee-shirt que vous n’avez presque jamais porté, et que vous avez acheté assez cher à l’époque, n’oubliez pas qu’il reste un produit de seconde main. Ainsi, inutile d’être trop gourmand. Il faut fixer un montant correspondant au moins à la moitié du prix en magasin. Si vous pensez avoir bradé votre article, et que, malgré tout, il ne se vend pas, vous pouvez directement proposer un rabais aux membres qui ont mis l’article en question dans leurs favoris, en cliquant simplement sur le bouton «Faire une offre», situé dans la fenêtre de conversation avec l’acheteur.

mettre des photos de qualité

Cette étape est primordiale. Et pour cause, de nombreux vêtements font de l’œil aux membres en quête d’une belle affaire et d’un coup de cœur. Il faut donc se démarquer en optant pour des photos lumineuses, de préférence prises à la lumière du jour, et nettes. Si vous présentez vos vêtements à plat, pensez à les mettre sur un support de couleur clair et uniforme. Même chose si vous optez pour une présentation sur cintre, qui met davantage en valeur le produit. Mais rien ne vaut une photo montrant la pièce portée. Cela permet aux intéressés de se rendre compte de la coupe et de la longueur. De cette manière, vous pouvez également agrémenter votre tenue d’accessoires, ce qui la rendra forcément plus attrayante. Vinted donne la possibilité d’ajouter jusqu’à 20 photos par annonce, ainsi, n’hésitez pas à montrer votre article sous toutes ses coutures.

Paramétrer des réductions

Pour vendre plus rapidement et plus d’articles, vous pouvez enfin paramétrer des réductions pour inciter les utilisateurs à acheter plusieurs produits dans votre dressing virtuel. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans «Mes paramètres», puis de cliquer sur «Mes réductions», dans la colonne de gauche, et d’indiquer, via le menu déroulant, les réductions que l’on souhaite proposer : 25% pour 2 articles, 30% pour 3 articles, 50% pour 5 articles… En sachant bien évidemment, que plus la réduction est importante, plus il y aura d’utilisateurs intéressés par l’achat de plusieurs pièces.