Fête des mères 2024 : 3 pièces mode tendance à offrir

La fête des mères approche. Pour célébrer les mamans le 26 mai prochain, les idées mode ne manquent pas. Pour trouver l'inspiration, voici une sélection de pièces pile dans les tendances printemps-été.

Les cabas et sacs en raphia ou en osier

Pièce estivale en soi, les sacs et cabas en osier ou en raphia ont les faveurs de la saison. Des matières naturelles qui confèrent un style bohème chic et se déclinent aussi bien sur des modèles XXL que petit format.

Des souliers plats ou à petits talons

Bureau, école, activités sportives... elle court partout pour faire le bonheur des siens. Pour qu'elle puisse réaliser son marathon quotidien avec style et sans se fouler une cheville, ce printemps-été les chaussures plates et à petits talons ont la cote. Avec au programme un large choix : sling back, mules, babies ou encore ballerines.

L'imprimé Léopard

C'est l'imprimé de la saison. Chaussures, sac, top, maillot de bain et même pantalon... le motif léopard est partout. Un imprimé audacieux que l'on dose selon son style et plus facile à porter en accessoire.