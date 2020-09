Saint-Denis : un policier attaqué au couteau lors d'une bagarre entre trafiquants

Un policier de la Bac a été poignardé à la cuisse ce dimanche en intervenant place du 8-mai-1945 à Saint-Denis, pour mettre fin à une rixe entre trois revendeurs de cigarettes.

Selon une source policière interrogée par CNEWS, deux individus tentaient de voler le portable d'une troisième personne qui s'est rebellée.

Alors que cette dernière venait d’être frappée au ventre à l’arme blanche, les policiers sont intervenus pour rattraper et arrêter les deux autres individus. Un agent de la Brigade anticriminalité s’est servi de son pistolet à impulsion électrique pour tenter d’en neutraliser un, les deux agresseurs se sont avancés vers lui, «couteau à la main», raconte Le Parisien, en citant une source proche du dossier.

Il a reçu plusieurs coups au niveau des jambes. Le parquet de Bobigny a qualifié cette attaque de «tentative d’homicide».

Ses collègues ouvrent le feu

Pour lui venir en aide, ses deux collègues ont d’abord utilisé leur pistolet taser, qui n’a pas fonctionné, a confirmé une source policière à CNEWS. Ils ont alors sortis leurs armes à feu et tiré sur les assaillants.

L’un a été touché à la jambe, l’autre au ventre, sans que leur pronostic vital ne soit engagé, a indiqué le parquet. Les jours du policier et du premier revendeur ne sont pas en danger non plus.

Les bagarres et règlements de compte surviennent régulièrement sur la place du 8-mai-1945, à Saint-Denis, entre revendeurs de cigarettes de contrebande provenant du Maghreb. Les trafiquants se battent pour proposer leurs produits aux personnes descendant du tram.