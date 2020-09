BpiFrance Inno Génération : le business 100% digital

Bpifrance Inno Génération, «le plus grand rassemblement business d’Europe», se tiendra le jeudi 1er octobre en version digitale à l’Accor Arena de Paris.

Le «Big», sixième édition, a l’ambition de réunir les entrepreneurs du pays en digital afin de comprendre les enjeux de demain, notamment en cette période de crise sanitaire et économique. Dirigeants de grands groupes industriels, patrons de PME, d’ETI (entreprise de taille intermédiaire), créateurs, tous ont rendez-vous sur l’application Bpifrance Evenements pour suivre «Big».

Des intervenants internationaux

Un événement hybride qui repose sur la présence physique des intervenants et le digital pour les participants. Des intervenants leaders français et internationaux de tout secteur se succéderont sur la grande scène du Bang. Des centaines d’ateliers, de master class et de conférences seront accessibles depuis l’application Bpifrance Evenements. De quoi se nourrir de l’expérience des autres et s’en inspirer pour son projet ou son entreprise.

Le «Big» est aussi l’opportunité de rencontrer et d’échanger en visioconférence avec des experts, des conseillers en export et financement, des directeurs d’achat, des «business angels», afin de développer sa structure ou de franchir le pas pour se lancer dans l’entrepreneuriat. Le but recherché est que chaque participant obtienne les réponses à ses questionnements, dans tous les domaines nécessaires : création d’entreprise, financement, développement à l’international, transformation digitale, deeptech, intelligence artificielle, cybersécurité, développement durable, objets connectés…

Rendez-vous le 1er octobre sur le site Big.bpifrance.fr pour vivre ce grand moment de mises en relations et digital, ou bien ci-dessous.