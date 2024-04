«Meilleurs Franchisés & Partenaires de France» : la 37e édition du concours IREF lancée

La 37e édition du concours des «Meilleurs Franchisés & Partenaires de France» de la Fédération des Réseaux européens de Partenariat et de Franchise (IREF) est lancée. Les participants ont jusqu’au 7 juin prochain pour déposer leur candidature.

Le compte à rebours est enclenché. Depuis 1987, la Fédération des Réseaux européens de Partenariat et de Franchise (IREF) organise le concours des «Meilleurs Franchisés & Partenaires de France».

Cette année encore et pour cette 37e édition, l'IREF va ainsi à nouveau récompenser les enseignes, les affiliés et les personnalités les plus performants des réseaux du commerce organisé indépendant et associé (franchises, partenariats, coopératives, chaînes...).

Cette nouvelle édition du concours est placée sous le haut-patronage du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire.

Les personnes souhaitant se porter candidates ont jusqu’au 7 juin pour le faire sur le site de l'IREF. Le jury, présidé cette année par Alain Di Crescenzo, président des Chambres de commerce et d'industrie de France (CCI) étudiera l’ensemble des dossiers et choisira «en responsabilité» les lauréats 2024.

Une grande cérémonie en novembre à Paris

La cérémonie de remise des prix se tiendra le 25 novembre prochain dans un lieu d’exception, le Studio Gabriel près des Champs-Élysées à Paris (8e). En partenariat avec de nombreux médias, parmi lesquels CNEWS, Europe 1 ou le Nouvel Économiste, l'événement sera animé par Thierry Cabannes et diffusé en direct sur les canaux digitaux de CNEWS.

Six lauréats seront récompensés dans les catégories suivantes : Meilleurs Franchisés & Partenaires de France, Meilleures Enseignes de France, Espoirs des Réseaux de Franchise et de Partenariat, Trophée International de la Franchise & du Partenariat, le Grand Prix du Jury et enfin le Grand Prix Jean-Paul Clément qui récompense la personnalité de l’année.

Michel Kahn, président de l’IREF qui organise le concours des «Meilleurs Franchisés & Partenaires de France», a rappelé qu’au long de ces années, «les lauréats ont, grâce au concours, une occasion unique de prise de parole positive très forte envers leurs publics cibles».