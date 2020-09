Qu’est-ce que le syndrome du tigre chez les chats ?

Une réaction aussi déstabilisante que dangereuse pour le maître. Quand un chat domestique, habituellement très affectueux et doux, se transforme soudainement en bête féroce, il est fort probable qu’il souffre du syndrome du tigre.

Ce trouble du comportement, qui se caractérise par la montée subite du niveau d’agressivité d’un félin, peut toucher n’importe quelle race de chat. En pleine crise, un matou peut alors se mettre à feuler, à mordre son propriétaire, et lacérer à coups de griffes ses bras, ses jambes, ou encore son visage, sans pouvoir se contrôler.

Mais comment une boule de poil d’ordinaire si gentille et inoffensive peut-elle subitement faire preuve d’une telle agressivité ? Plusieurs causes peuvent être à l’origine de l’apparition de ce syndrome. La première est liée à l’alimentation. Il en effet possible que la nourriture et le mode de distribution ne soient pas adaptés à ses besoins.

Une ration insuffisante, et un repas qui ne lui apporte pas tous les nutriments nécessaires, peut conduire un chat à s’énerver lorsque son maître prépare sa gamelle. C’est ce qu’on appelle l’agression par irritation.

Dans ce cas, l’une des solutions est de modifier son régime alimentaire en choisissant des pâtées ou croquettes de meilleure qualité, et de varier les saveurs et les marques. Le vétérinaire peut également lui prescrire des complémentes alimentaires.

Il est d’autre part conseillé d’opter pour une distribution de nourriture en libre-service, à condition toutefois que l’animal ne souffre pas de boulimie. Ce système se rapproche davantage de leur comportement alimentaire naturel et permet de limiter le risque de frustration, un sentiment qui peut être à l’origine de son changement de comportement.

Le deuxième type d’agression propre à ce syndrome est celle dite de «prédation». Contrairement à la première, elle peut survenir à tout moment de la journée, si notre petit compagnon à quatre pattes ressent de la peur, est stressé, ou s’ennuie.

Pour le distraire et lui permettre d’évacuer ses potentielles tensions, il faut prendre le temps de jouer avec lui, mais calmement et pas trop longtemps, car l’excitation provoquée par un jeu trop dynamique peut, dans certains cas, déclencher le syndrome du tigre.

Enfin, les chats qui n'ont pas été correctement sevrés, et qui ont mal intériorisé les bases de la sociabilité auprès de leur mère, sont également particulièrement touchés par ce trouble.