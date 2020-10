Discours d'Emmanuel Macron sur le séparatisme : la ville des Mureaux, un choix stratégique

Emmanuel Macron doit dévoiler, ce vendredi 2 octobre, son très attendu plan de lutte contre «ceux qui veulent se séparer» de la République. Le chef de l'Etat doit, pour cela, prononcer un grand discours depuis Les Mureaux, près de Paris, a confirmé son entourage. Mais pourquoi le président a-t-il choisi cette ville des Yvelines pour tribune ?

Située à une quarantaine de kilomètres de la capitale, Les Mureaux est une ville en pleine mutation connue notamment pour avoir bénéficié, en 2006, du tout premier programme national de rénovation urbaine (PNRU), ce qui lui a permis, aujourd'hui, de changer totalement de visage.

Une ville en transformation, portée en exemple

«Elle incarne parfaitement l'action des maires et celle de l'Etat sur le territoire», a ainsi confié à CNEWS un conseiller du chef de l'Etat.

Sur un dossier hautement sensible que celui du prochain projet de loi sur les séparatismes - l'Elysée insiste sur le pluriel - Les Mureaux constitue donc un terrain de choix.

D'une part pour illustrer les différentes thématiques du futur projet de loi (politique de la ville, lutte contre l'islam radical, politiques d'intégration etc.), mais aussi, d'autre part, pour être l'exemple d'une reconquête possible, que l'Elysée espère dupliquable à d'autres villes.

Et si dire qu'Emmanuel Macron y sera en terrain conquis serait exagéré, le président y sera en revanche loin d'y être en terres inconnues.

Des déplacements réguliers

En 2015, alors ministre de l'Economie, Emmanuel Macron y avait ainsi visité une entreprise spécialisée dans l'impression 3 D. Deux ans plus tard, candidat à l'élection présidentielle, il s'était de nouveau déplacé auprès de François Garay, le maire des Mureaux réelu en juin dernier, pour rencontrer des jeunes talents issus des quartiers populaires de la ville.

Elu à la fonction suprême en mai 2017, Emmanuel Macron était revenu aux Mureaux en février 2018 pour un déplacement consacré cette fois à l'accès à la culture. Mais dans l'intervalle, plusieurs de ses ministres avaient également fait le voyage.

Des attentes fortes

Reste que si le symbole se veut fort, les attentes en matière de séparatisme et de communautarisme sont immenses dans une société française de plus en plus polarisée et fracturée.

Alors qu'un sondage fait pour la Fondation Jean-Jaurès, publié le 2 septembre dernier, indiquait que 74 % des Français musulmans de moins de 25 ans affirment mettre l'islam avant la République, une autre étude de l'Ifop, publiée un an plus tôt, affirmait, elle, que 61 % des Français pensent que «l'islam est incompatible avec les valeurs de la société française».

Le plan d'Emmanuel Macron, annoncé depuis des mois et reporté semaine après semaine, va donc devoir établir des règles nettes, seules à même d'orienter la nation vers un cap commun et clair.