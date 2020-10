Grand Paris Express : découvrez les toutes premières rames des futures lignes 15, 16 et 17

Le Grand Paris Express se concrétise. La rame qui circulera sur les futures lignes 15, 16 et 17 a été dévoilée au public, ce vendredi 2 octobre, à la Fabrique du Métro, à Saint-Ouen (93). Une «maquette grandeur nature» que les Franciliens pourront venir découvrir.

Bleu et blanche, aux couleurs d'Ile-de-France Mobilités, ces rames affichent un design moderne et épuré. A l'intérieur, l'aménagement des places assises a été pensé pour laisser le plus d'espace possible aux usagers qui voyageront debout, alors que des sièges rouges et d'autres bleus ont également été installés en carré ou le long des vitres de la rame.

«Confort pour les voyageurs avec la climatisation, une ambiance apaisée, une information claire et accessible et une sécurité optimale. Cette première maquette donne une belle idée de ce que seront les rames qui nous seront livrées par Alstom à la fin des travaux», s'est réjoui Valérie Pécresse, la présidente de la région et d’Ile-de-France Mobilités.

mise en service à l'horizon 2024

Au total, 183 de ces rames – qui affichent une «technologie de pointe» selon les élus du Grand Paris – sortiront d'usine en 2022 et seront livrées au fur et à mesure des ouvertures de tronçon de ligne, pour la première mise en service commerciale à l’horizon 2024. Les 30 premières rames équiperont la ligne 15 Sud, et les 23 suivantes seront déployées sur les premiers tronçons des lignes 16 et 17 Sud.

Si certaines rames sont composées de six voitures sur la ligne 15, d'autres sont composées de seulement trois voitures sur le tronçon commun des lignes 16 et 17. Et in fine, ce sont donc un millier de voitures qui seront déployées sur le réseau d'Ile-de-France Mobilités, pour un contrat chiffré à 1,3 milliard d'euros.

Avec des voitures de 2,80 mètres de large, ces rames se rapprocheront sensiblement du gabarit des RER, bien supérieur donc à celui des métros parisiens. Chaque rame pourra alors transporter de l’ordre de 500 passagers en version 3 voitures (54 mètres de long), et de l’ordre de 1.000 passagers en version 6 voitures (108 mètres de long).

«Ce nouveau métro sera écologique, accessible à tous, rapide, fiable et confortable, c’est ce que l’on attend d’un moyen de transport aujourd’hui», s'est en outre félicité Thierry Dallard, le président du directoire de la Société du Grand Paris.

Une exposition permanente

Et pour faire patienter les Franciliens avant la mise en service de cette nouvelle rame, la Société du Grand Paris a imaginé une exposition ouverte à tous, à partir du samedi 3 octobre et ce, chaque premier samedi du mois. A cette occasion, la Fabrique du Métro de Saint-Ouen (93) ouvrira ses portes au grand public.

Là, les curieux pourront découvrir l’univers du Grand Paris Express et de ses designers. Ils pourront notamment embarquer dans une rame du nouveau métro des lignes 15, 16 et 17, mais aussi se rendre compte de ce à quoi ressemblera l'intérieur "type" des 68 futures gares de cet hyper métro francilien en construction.

«L’exposition "Les lignes du design" est une préfiguration de ce que sera un voyage dans le Grand Paris Express depuis le passage en gare jusqu’au voyage dans le métro à partir de 2024», a finalement conclu Thierry Dallard, le président du directoire de la Société du Grand Paris.