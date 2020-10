Les 10 conseils à suivre en cas d'inondation

Alors que les Alpes-Maritimes étaient toujours placés, ce vendredi 2 octobre au soir, en alerte rouge aux pluies et inondations, d'autres départements du sud-est étaient eux aussi en alerte orange aux orages. Le point sur les bons réflexes à adopter pour ne pas se retrouver victime de la montée des eaux.

Se mettre à l’abri et rester en hauteur

Évitez les rez-de-chaussée ou les sous-sols. Attendez les consignes des autorités publiques avant de sortir et suivez les conseils des sauveteurs.

Ne pas circuler sur des chaussées inondées et vérifier l'état des routes

N'oubliez pas d'indiquer où vous allez à vos proches. Si votre véhicule cale, vous devez l'abandonner pour ne pas être coincé dedans et ne pas être emporté par les courants d'eau.

S'informer sur l'ampleur de la montée des eaux

Pour cela, vous pouvez consulter les sites d'informations sur Internet de votre région ou de votre commune, écouter la radio et appeler votre mairie si besoin. Vous pouvez aussi consulter le site de Vigicrues pour connaitre les zones inondables.

Protéger les objets de valeur

Afin d'éviter qu'ils ne soient abimés par l'eau, placez les objets de valeur en hauteur, et remontez à l'étage ceux qui se trouvent à la cave ou dans les sous-sols.

Sécuriser les conduites de gaz et d'eau

Si vous sentez une odeur de gaz, sortez de la pièce où vous vous trouvez, et appelez votre distributeur de gaz naturel en urgence.

Couper le courant électrique de votre domicile

Les inondations peuvent favoriser les risques d'électrocution et d'incendie. Il est donc plus prudent de couper le courant électique chez vous. Ne touchez à rien si l'eau est déjà entrée dans votre domicile.

Protéger aliments et médicaments

Les aliments et médicaments doivent être préservés dans des contenants hermétiques. Avant la consommation, assurez-vous qu'ils sont encore sains. Certains aliments et médicaments ne se conservent pas longtemps hors du réfrigérateur.

Préparer une trousse d'urgence

Achetez une trousse de secours ou préparez la vous-même, en suivant par exemple les conseils de la Protection Civile Paris Seine (PCPS). N'hésitez pas à adapter le contenu selon la situation attendue.

Ranger les produits toxiques en hauteur

Placez les produits toxiques à l'abri de l'eau. Ces produits peuvent contaminer l'eau ou dégager des vapeurs toxiques. Vous devez aussi vous assurer qu'ils sont en dehors de la portée des enfants.

Vérifier les garanties de votre assurance

Votre assurance habitation couvre obligatoirement les catastrophes naturelles. Mais elle est valable uniquement si un arrêté ministriel reconnaissant votre zone comme étant sinistrée est pris. Vous pouvez tout de même souscrire à d'autres garanties comme celle «des dégâts des eaux» avec une couverture limitée, celle «des inondations et événements climatiques» qui est indépendante de l'arrêté, celle «des bris de glace et dégâts électriques» pour les dommages causés sur vos vitres ou appareils électriques, celle de «tous les risques immobiliers» qui prend en charge différents dommages. Plus vous prendrez de garanties, et plus votre assurance vous coûtera cher, mais vous serez tranquille dans vos démarches d'indemnisation.