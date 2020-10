Rania, jeune ado atteinte de progéria et star des réseaux sociaux, est morte

Très suivie sur YouTube, Instagram et TikTok, la jeune Rania, adolescente de 16 ans atteinte de progéria, est décédée ce jeudi 15 octobre, plongeant les réseaux sociaux dans l'émoi.

La nouvelle a été annoncée dans une story et un post Instagram dans la soirée par le youtubeur gamemixtreizeoff, dont elle était très proche.

En sa compagnie, Rania avait pu se faire connaître dans de petites vidéos, le duo étant suivi par plus de 3,5 millions de fans.

Rania était considérée comme un formidable symbole de résilience, sa joie de vivre et son caractère permettant de dépasser sa maladie, non seulement pour elle-même, mais aussi face au monde.

La jeune adolescente était atteinte d’un grave dysfonctionnement génétique connu sous le nom de progéria.

Cette maladie très invalidante provoque une dégénérescence musculo-squelettique, entraînant des problèmes cardiovasculaires ainsi que d’autres symptômes liés à un vieillissement prématuré et incontrôlable.

Je suis dégouté de voir que Rania nous quitte aujourd'hui, elle nous a fait rire on l'aime tous Allah y rahma, repose en paix





Al Hamdulilah qu'elle a était entourer de si bonne personnes, elle nous a fait rire on l'aime tous





Qu'Allah vous préserve tous mes frères et soeurs pic.twitter.com/EzqWcK8yzt

— (@zarvki) October 15, 2020