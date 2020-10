Miss France 2021 : Qui est Géromine Prique, Miss Auvergne ?

Élue ce samedi 17 octobre au Puy-en-Velay, Géromine Prique représentera l’Auvergne au concours de Miss France en décembre prochain. Elle espère de tout cœur ramener la couronne dans sa région, qui n’a jamais remporté le concours de beauté.

«J’étais vraiment très surprise. Je ne m’attendais pas à être élue Miss Auvergne. Je suis ravie», déclarait celle qui participe pour la troisième fois au concours, à l’issue de son élection. Pour cette jeune femme de 20 ans, c’est un rêve de petite fille qui se réalise : «La première année, je n’avais pas été classée. La deuxième année j’avais fini deuxième dauphine et cette année c’était la bonne. Petite j’ai toujours regardé les concours de miss France», raconte-t-elle à France 3 Auvergne Rhône-Alpes.

Cette étudiante en droit, originaire de l’Essonne, vit à Clermont-Ferrand depuis cinq ans. Après ses études, elle envisage passer le concours du barreau et de devenir avocate en droit des affaires. La candidate d'1,71 mètre est également passionnée par la musique, la cuisine et les animaux. Elle est d’ailleurs bénévole à la SPA.

Géromie Prique espère pouvoir ramener la couronne en Auvergne pour la première fois depuis la création du concours. En effet, la candidate auvergnate à être allée le plus loin dans la compétition était Clémence Olesky, en 2011, arrivée deuxième dauphine de Miss France.

«J’aimerais bien être la première Auvergnate sacrée miss France. En plus, on a un nouveau comité. J’aimerais aller le plus loin possible avec ce nouveau comité. Je vais mettre toutes les chances de mon côté», affirme la candidate, qui mise sur son naturel et son dynamisme pour l’emporter.