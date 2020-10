Vidéo : les internautes émus par l'entrée du cercueil de Samuel Paty au son de «One» de U2

L'entrée du cerceuil de Samuel Paty, professeur assassiné, dans la cour de la Sorbonne ce mercredi 21 octobre, où avait lieu son hommage national, a particulièrement ému les internautes.

La famille de l'enseignant avait choisi la chanson «One», du groupe irlandais U2. Il s'agissait de la chanson préféré de Samuel Paty, décoré quelques minutes avant de la légion d'honneur à titre posthume par le président de la République.

«Un seul amour, un seul sang, une seule vie, tu dois faire ce qu'il faut. Une vie ensemble : sœurs, frères. Une seule vie, mais nous sommes différents. Nous devons nous soutenir, nous soutenir...», chante Bono.

De nombreux internautes ont été touchés par cette séquence particulièrement émouvante. Entre larmes et tristesse en entendant les paroles de cette chanson symbolique, ils ont partagé leur peine et leur émotion sur le réseau social.

Aucun discours ne pourra être aussi fort que cette chanson de One qui accompagne ce cercueil.





We're one, but we're not the same



We get to



Carry each other



Carry each other





— Marion Scappaticci (@m_c_scappa) October 21, 2020