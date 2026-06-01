Mort d'Edgar Morin : un hommage national sera rendu mercredi aux Invalides, annonce l'Élysée

Un hommage national sera rendu à Edgar Morin mercredi 3 juin aux Invalides, dans le 7e arrondissement de Paris, a annoncé l'Élysée ce lundi.

Figure majeure de la vie intellectuelle et médiatique française et voix respectée à gauche, le sociologue et philosophe Edgar Morin est mort vendredi 29 mai à l'âge de 104 ans.

Les services de l'Élysée ont annoncé ce lundi qu'un hommage national sera rendu à ce «penseur du siècle», mercredi 3 juin, aux Invalides, dans le 7e arrondissement de la capitale.

«cérémonie d’hommage de la Nation»

Emmanuel Macron présidera cette «cérémonie d’hommage de la Nation» depuis la cour du Dôme et non dans la cour d'honneur pavée des Invalides, comme le veut la tradition, en raison de travaux, selon l'Élysée.

Samedi, le chef de l'Etat avait salué la mémoire d'un «soldat de la Résistance, militant et affranchi, écrivain et penseur du siècle, défenseur de la nature et des peuples», qui était «l'humanisme fait personne».

«braconnier du savoir»

Edgar Morin était l'auteur d'une œuvre très diverse, connue bien au-delà de la France, à contre-courant de la sociologie traditionnelle et qui se veut une réflexion sur l'Homme à partir des données de la science.

Cet esprit encyclopédique, engagé dans la Résistance et politiquement ancré à gauche, est resté jusqu'à la fin de sa longue vie toujours très présent dans les médias et actif dans le débat intellectuel avec ses réflexions sur les évolutions de nos modes de vie.

Edgar Morin, qui se percevait comme un «braconnier du savoir», aussi appelé «le penseur planétaire», voulait, à travers le concept de «pensée complexe», «relier ce qui, dans notre perception habituelle, ne l'est pas» et identifier «ce qui nous unit comme êtres humains».