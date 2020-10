Paris : les cyclistes sensibilisés par la police aux dangers du changement d'heure

A trois jours du changement d'heure, la préfecture de police de Paris a mené deux opérations de sensibilisation ces jeudi 22 et vendredi 23 octobre, aux abords de la gare Saint-Lazare (9e). Le but ? Attirer l'attention des piétons, des cyclistes et des conducteurs de trottinettes sur l'importance d'être «bien vus», lorsque la nuit tombe tôt.

«Ne prenez pas de risque, soyez visible», peut-on lire sur les prospectus distribués aux piétons, aux cyclistes et aux conducteurs de trottinettes présents ces jours-là. Un discours indispensable à l'approche du changement d'heure, alors que chaque année, on observe «un pic d'accidentalité de + 47 % pour les piétons en fin de journée» (chiffre 2018) à cette période.

«Lundi à 17h, il fera déjà nuit, et les piétons comme les cyclistes seront bien moins visibles», souligne le commandant Bruno Jouvence. Celui qui est le coordinateur sécurité routière à la préfecture de police de Paris énumère les équipements obligatoires pour les cyclistes : les feux et catadioptres rouges à l'arrière, les feux et catadioptres blancs à l'avant, le catadioptre de roue orange ainsi que le gilet rétroréfléchissant, hors agglomération.

De nombreuses infractions constatées

Des équipements encore trop peu utilisés à Paris, et dans la région. D'autres infractions sont d'ailleurs largement constatées par la préfecture de police de Paris. Parmi elles, le non-respect des priorités et le franchissement des feux rouges pour les cyclistes, le transport de passagers et la circulation sur les trottoirs pour les conducteurs de trottinettes, et enfin, la traversée hors des passages protégés et l'inattention pour les piétons.

Autant de comportements dangereux qui conduisent aux accidents corporels, regrette le commandant Bruno Jouvence, qui souligne que seuls les accidents qui nécessitent l'intervention de la police et des pompiers sont pris en compte, excluant de fait toutes les chutes et autres collisions où les protagonistes repartent sans en informer personne.

Selon les chiffres officiels de la préfecture de police de Paris, le nombre d'accidents corporels impliquant des cyclistes a augmenté de 44 % entre janvier et septembre 2020, par rapport à l'an passé. Une augmentation de 88 % si l'on compte la période hors confinement. Quant aux accidents impliquant des conducteurs de trottinettes, ils ont quant à eux augmenté de 17 %, soit une hausse de 42 % hors confinement.

39 accidents mortels en 2020

Mais les chiffres les plus édifiants sont ceux liés à la mortalité, notamment chez les piétons dont on dénombre 14 décès entre janvier et septembre 2020. De même cette année, 3 cyclistes sont morts à Paris rien qu'au mois de septembre, alors qu'il n'y en avait eu "que" 4 sur toute l'année 2019. Ce qui porte à 5 le nombre de cyclistes tués dans la capitale depuis le début de l'année.

Même constat à l'échelle de l'agglomération parisienne (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne). Depuis le 1er janvier, 30 piétons, 8 cyclistes et 1 conducteur de trottinette électrique sont morts lors d'un accident de la route. Trente-neuf accidents mortels donc, dont 19 à Paris.