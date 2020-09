Paris : Anne Hidalgo annonce la pérennisation des «coronapistes» du confinement

Les pistes cyclables dédiées provisoirement aux vélos lors du confinement seront «pérennisées» à Paris, a annoncé Anne Hidalgo, ce mercredi 16 septembre. Invitée de la matinale d'Europe 1, la maire de Paris a assuré que son équipe était «en train d'y travailler».

Pour rappel, pendant le confinement et même après, plus de 50 km d'axes habituellement réservés aux voitures avaient été transformés en pistes cyclables. Disséminées dans tout Paris, ces fameuses «coronapistes» sont reconnaissables grâce à leurs plots jaunes et à leur signalétique au sol.

«Elles seront pérennisées, on est en train d'y travailler, d'abord car elles ont montré qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup d'usagers, que le vélo est devenu à Paris vraiment un moyen de transport domicile-travail, et qu'en plus ça aide à faire baisser la pollution», s'est ainsi expliquée Anne Hidalgo sur Europe 1.

Parmi elles, la célèbre rue de Rivoli, entre Châtelet (1er) et la Concorde (8e), où l'immense piste cyclable bi-directionnelle va ainsi être sanctuarisée. De fait, il ne reste désormais qu'une seule voie dévolue à la voiture, une file uniquement «aux taxis, aux bus et à un certain nombre de véhicules autorisés», a d'ailleurs précisé la maire.