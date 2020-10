Couvre-feu étendu, reconfinement… Quand les nouvelles mesures anti-Covid seront-elles annoncées ?

Ce n'est désormais plus un secret pour personne, le gouvernement prépare un nouveau tour de vis sanitaire, pour tenter d'enrayer la seconde vague de la pandémie de coronavirus. Mais le mystère demeure sur le timing de l'annonce de ces nouvelles restrictions, qui pourraient aller d'une extension du couvre-feu à un reconfinement total.

Une chose est sûre, elles seront annoncées après le Conseil de défense consacré à l'épidémie, convoqué par Emmanuel Macron mercredi matin à l'Elysée. Seront présents Jean Castex et les principaux ministres concernés par la crise sanitaire. Il s'agira du second Conseil de défense en deux jours, après celui de ce mardi matin. C'est lors de celui-ci que seront prises les nouvelles mesures.

Selon plusieurs médias, un petit nombre d'options sont sur la table : couvre-feu avancé à 19h dans les zones en «alerte maximale», confinement le week-end, reconfinements locaux dans les zones les plus touchées par le virus, voire reconfinement total, même si l'exécutif a répété ces dernières semaines qu'il souhaitait tout faire pour l'éviter.

Du côté de l'Elysée comme de Matignon, contactés par CNEWS, on ne donne aucune information sur la date et l'horaire des annonces gouvernementales. Selon l'AFP, les nouvelles mesures seront rendues publiques d'ici à la fin de la semaine. D'après Franceinfo, elles pourraient être révélées aux Français dès mercredi, à l'issue du second Conseil de défense, lors d'une allocution d'Emmanuel Macron qui serait sa septième intervention depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Elles seraient ensuite détaillées le lendemain par Jean Castex lors du point presse hebdomadaire sur la situation sanitaire.