La crise sanitaire booste la livraison de plats cuisinés à Nice

A Nice, depuis la crise du Covid-19, les livreurs des grandes plateformes jouent un rôle important dans le maintien de l’activité de nombreux restaurateurs touchés de plein fouet par les restrictions. De jeunes travailleurs sans qui certains établissements auraient déjà mis la clé sous la porte. Notamment pendant le confinement du printemps dernier.

 «On se sent un peu plus importants depuis le début de la crise sanitaire, explique un livreur qui souhaite garder l’anonymat. Les gens nous remercient plus qu’auparavant et les professionnels comptent sur nous.»

Dans les restaurants, brasseries et autres snacks, on reconnaît que la livraison a permis de sauver les meubles et on estime que ce concept a de l’avenir. «Pour nous, ce marché progresse lentement mais sûrement», explique David Laskar, le patron du restaurant italien Le Vieux Four, qui travaille avec la plate-forme Deliveroo.

D’autres, comme Christophe Bonventre, le patron de l’Alto Resto, dans le quartier du Port, sont moins convaincus. «A elles seules, les livraisons ne nous permettraient pas de vivre, explique-t-il. Chaque jour, cela représente seulement une vingtaine de commandes. Ce n’est donc pas avec la livraison que nous allons payer nos 4 500 euros de loyer et nos 1 500 euros de factures d’électricité.»

Si les plate-formes de livraison sont, pour de nombreuses adresses, le seul moyen de continuer à travailler le soir depuis l’instauration du couvre-feu, beaucoup pointent le prix de ce service. Un coût assumé par le client (qui peut débourser jusqu’à 2,50 euros par commande, selon la plateforme utilisée) mais également par le restaurateur. «Ils prennent 30 % sur chaque commande, explique Aurèle Gasperoni, le chef et patron d’Influence. Cela correspond à peu près à notre marge.»