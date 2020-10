Coronavirus : Quel masque pour un enfant de 6 ans ?

C'est l'une des annonces majeures de Jean Castex ce 29 octobre. Les enfants de plus de 6 ans devront porter le masque à l'école à partir du 2 novembre prochain.

Cette décision du gouvernement correspond aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé et de l'UNICEF, qui excluent l'utilisation des masques de protection pour les moins de 5 ans, mais qui le préconisent pour les 6-11 ans dans les zones où la transmission du coronavirus est intense, et du moment que l'accès au masque et la possibilité de les laver existent.

Les enfants qui sont en bonne santé et qui ne souffrent pas de trouble du développement ou de handicap peuvent porter un masque non médical ou en tissu explique l'OMS, du moment qu'il est à la bonne taille, en couvrant le nez, la bouche et le menton. Pour ceux qui ont des maladies importantes, il est recommandé de consulter son médecin traitant concernant le port d'un masque médical.

Il y a plusieurs manières de trouver des masques à la bonne taille pour les enfants. Certaines grandes surfaces les vendent déjà depuis l'été. Les sites internet de plusieurs d'entre elles comme Carrefour, Monoprix ou encore Marks and Spencer les exposent par ailleurs, pour des prix allant de 3 euros le masque à 13 euros le lot de 5.

Il reste possible de les fabriquer à la maison en respectant les normes AFNOR. Des patrons avec les mesures sont d'ailleurs disponibles pour fabriquer des masques «bec de canard» ou à plis dans une taille junior, et téléchargeables en cliquant ici.