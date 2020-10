DIRECT - Attaque au couteau à Nice : trois morts, l'auteur interpellé

Un individu armé d’un couteau est entré ce matin dans la basilique Notre-Dame, à Nice, avant d'égorger une personne et d'en tuer deux autres, selon une source proche du dossier à CNews.

11h28

Selon Christian Estrosi, «l'auteur des actes n'a cessé de répéter en boucle devant nous 'Allah Akhbar' alors qu'il était médicalisé» et en passe d'être évacué à l'hôpital.

11h09

Le président du Parlement européen, David Sassoli, a appelé jeudi les Européens à s'"unir contre la violence et ceux qui cherchent à inciter et à répandre la haine", après l'attaque au couteau qui a fait trois morts dans une église de Nice (sud-est de la France). "Je suis profondément choqué et attristé par la nouvelle de l'horrible attentat de Nice. Cette douleur est ressentie par nous tous en Europe", a déclaré l'Italien sur Twitter.

11h04

Le Premier ministre Jean Castex a quitté précipitamment, jeudi matin, l'Assemblée nationale où il était venu préciser le reconfinement pour se rendre à la cellule de crise mise en place au ministère de l'Intérieur après l'attaque au couteau qui a fait trois morts à Nice.

"Je ne peux, une nouvelle fois dans les circonstances très difficiles que notre pays traverse, dans les épreuves qu'il subit, qu'appeler l'ensemble de la représentation nationale à l'unité et à la cohésion", a dit le chef du gouvernement aux députés, avant de promettre qu'il ferait "tout son possible" pour revenir ensuite dans l'hémicycle.

A la tribune, la cheffe de file du groupe socialiste Valérie Rabault a estimé qu'il aurait fallu "interrompre ce débat" sur le reconfinement et la gestion de la crise sanitaire, en raison de l'attaque à Nice.

10h28

Le maire de Nice, Christian Estrosi, a indiqué que «les policiers municipaux ont interpellé l’auteur» de l’attaque. Blessé par balles, il aurait été transféré à l'hôpital. L'élu indique que «tout laisse supposer à un attentat terroriste».

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Deux femmes font partie des victimes. L'une a été égorgée dans l'église, l'autre est décédée après s'être réfugiée dans un bar, a précisé la source à CNews. La troisième victime serait le gardien de la basilique, tué à l'intérieur de l'édifice.

Des hommes de la BAC ont investi l'église pour la sécuriser, pendant que le Raid et les services de déminage ont été mobilisés pour un bagage suspect. Le risque a ensuite été éliminé. La piste d'un deuxième assaillant, évoquée un premier temps, a rapidement été écartée.

10h25

Le parquet national antiterroriste s'est saisi des faits et une enquête pour «assassinat en relation avec une entreprise terroriste» a été ouverte.

Une cellule de crise a été ouverte, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Jean Castex, qui devait détailler certains points du reconfinement ce matin à l'Assemblée nationale (où une minute de silence a été observée), a rejoint la place Beauveau. Emmanuel Macron doit lui se rendre à Nice dans la matinée.