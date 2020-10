Après l’attentat de Notre-Dame, la Toussaint sous haute sécurité à Nice

Deux jours après l’attaque terroriste qui a coûté la vie à trois fidèles, la basilique Notre-Dame croule sous les fleurs, ce samedi. Sur les marches de l’édifice religieux de l’avenue Jean-Médecin, à Nice, on trouve des bougies, des poèmes, des photographies de Vincent, Simone et Nadine (les trois victimes) et de nombreux pots de chrysanthèmes.

La fleur rappelle à chacun, et en particulier aux catholiques, que ce week-end est celui de la Toussaint. Pourtant, les membres de la communauté chrétienne ne semblent pas avoir la tête à la célébration de ce moment incontournable de leur calendrier religieux. En effet, tout autour de la basilique, la présence de policiers en armes et de camions de gendarmerie rappelle le contexte sécuritaire extrêmement tendu qui règne depuis jeudi.

C’est pourtant ici que ce dimanche, à 18h, une messe spécifique sera célébrée par l’évêque de Nice Monseigneur André Marceau pour rendre hommage aux victimes. Une messe très particulière, puisqu’elle se déroulera sans public et sera retransmise en direct sur la chaine KTO. D’ici là, les célébrations habituelles de la Toussaint se dérouleront au sein d’autres églises niçoises, comme par exemple à Saint-Pierre d’Arène où le père Gil Florini assurera deux offices (ce samedi soir à 18h et dimanche à 10h30).

120 policiers et 60 militaires en renforts

Si la plupart des églises sont fermées, le maire de Nice Christian Estrosi assure que la sécurité y sera maximale durant la Toussaint. «J’ai demandé aux services de l’État, en complémentarité de notre Police Municipale, une protection accrue des lieux de culte, des écoles privées et des crèches, explique le premier magistrat de la capitale azuréenne. Dans la répartition des tâches, j’ai souhaité une présence renforcée de notre Police Municipale dans les cimetières de la ville pour que chacun puisse venir fleurir la tombe de ses proches en toute sécurité. J’ai obtenu des renforts des forces de police et de la force Sentinelle à un niveau sans précédent ». En tout, 120 policiers et 60 militaires ont été déployés ou le seront dans les heures qui viennent sur l'ensemble de la ville.

Des cimetières presque déserts

Au cimetière de Caucade, à l’Ouest de Nice, environ une tombe sur deux avait déjà été fleurie ce samedi. Mais dans les allées, l’affluence était plutôt clairsemée. « Il n’y a pas grand monde, confiait une fleuriste. L’attentat a fait peur à beaucoup de monde. Sans parler du confinement qui n’arrange rien. Beaucoup de personnes âgées ne parviennent pas à imprimer leur attestation et renoncent à venir ».

Dans l’immense cimetière, la Police Municipale veille. Et cette présence semble rassurer. « Il y a des patrouilles en scooter, expliquent Christine et Virginie. Cela a l’air efficace.».

Dans ce cimetière comme dans les autres, les horaires d’ouverture ont été réduites pour des raisons de sécurité. Le lieu n’est actuellement accessible qu’entre 9h et 16h30.