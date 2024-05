JO 2024 : Gérald Darmanin dévoile son «plan d'action» contre la mouvance jihadiste

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dévoilé aux préfets, aux forces de l'ordre et aux services de renseignements un plan d'action de lutte contre la mouvance jihadiste, en prévention des Jeux olympiques. Le but : renforcer les contrôles et redoubler de vigilance.

Les dispositifs garantissant la sécurité aux cours des JO se dessinent petit à petit. Le lundi 6 mai, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a dévoilé son «plan d’action» aux préfets et forces de l’ordre, ainsi qu’aux services de renseignement, un plan d’action visant à renforcer les contrôles ainsi que la vigilance et lutter contre la mouvance jihadiste. Un risque qui plane grandement au-dessus de la France et d’autant plus à l’occasion des Jeux olympiques.





Un dispositif piloté par la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI) et à travers lequel Gérald Darmanin a détaillé ses objectifs de renforcement de la vigilance sur les 5.000 personnes inscrites au Fichier de signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).

Trois objectifs principaux

Les principaux objectifs de ce plan de lutte anti-terroriste, reposant sur une stratégie d’entrave optimisée, sont clairs.

Un suivi sécuritaire accru

Une mise à distance des personnes surveillées lors des évènements

Une neutralisation des menaces

Parmi les 5.000 personnes visées, les regards se tournent principalement vers celles étant fraîchement sorties de prison, les étrangers et jeunes radicalisés, ainsi que les détenus terroristes islamistes.

Les services de sécurité seront-ils prêts ?

Lors de la mise en action de ce plan, des visites domiciliaires seront systématisées, dans le but d’initier des signalements sur le fondement de l’article 40 du Code pénal, d’ouvrir des mesures judiciaires et administratives en les alimentant continuellement.

Les mesures judiciaires permettront notamment des enquêtes sur la base d’associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, mais aussi sur l’entreprise terroriste individuelle et enfin, un rapport de signalement. Quant aux mesures administratives, elles entraîneront une obligation de pointage, une interdiction d’accès aux sites dédiés aux JO, ainsi que de territoire pour une personne porteuse de menace, sans oublier un éloignement des étrangers radicalisés sur le territoire national.

Gérald Darmanin se veut, par ailleurs, rassurant quant à l’avancée des mesures mises en place ainsi que de la sécurité qui sera assurée aux cours des Jeux. En déplacement à Roubaix le 25 mars dernier, celui-ci avait assuré que la police, la gendarmerie et les services de renseignement français seront bel et bien prêts.