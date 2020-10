Haute-Saône : éblouie par le soleil, elle renverse et tue un enfant de 2 ans

Eblouie par le soleil, une conductrice a renversé et tué un petit garçon de 2 ans ce samedi, à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône). Sa grand-mère, qui était avec lui au moment de traverser la chaussée, a été gravement blessée.

Le procureur de la République Emmanuel Dupic a qualifié le drame d'«épouvantable». «Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie», a-t-il twitté , précisant à l'AFP que «la conductrice, une femme née en 1967 était négative à l'alcool et au stupéfiant».

«Selon les témoins et les images, elle ne roulait pas vite. Elle a été éblouie car il y avait un beau soleil, a expliqué le magistrat. Elle n'a pas vu la grand-mère et son petit-fils sur un passage piéton et les a percutés», touchant l'enfant à la tête.

Très choquée, la conductrice a été prise en charge par les secours et n'a pas pu être entendue immédiatement par les autorités. «Elle le sera demain, dimanche, pour homicide involontaire», a ajouté M. Dupic, précisant qu'une cellule psychologique «a été mise en place pour la famille de la victime».