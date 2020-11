À Nice, quatre jours après l’attaque terroriste au couteau, une messe a été célébrée en l’église Notre-Dame

Rues barrées par des camions, points de contrôles tenus par des CRS et patrouilles des militaires de l’opération Sentinelle… Ce dimanche soir, une partie du centre ville de Nice était totalement bouclé par les forces de l’ordre.

Quatre jours après l’attentat qui a fait trois morts dans la basilique Notre- Dame, l’emblématique édifice religieux a la façade blanche et aux vitraux illuminés de l’avenue Jean-Médecin était au cœur de toutes les attentions. C’est en effet en fin d’après-midi, au terme du week-end de la Toussaint, qu’une messe en hommage à Vincent, Simone et Nadine, les trois fidèles morts sous les coups de couteau de Brahim A., a été célébrée par l’évêque de Nice Mgr André Marceau.

Une cérémonie de près de deux heures qui était réservée aux proches des victimes, aux fidèles de l’église, à quelques élus dont le maire de Nice Christian Estrosi et le député Éric Ciotti et aux représentants religieux. S’il n’étaient pas autorisés à assister à la cérémonie par mesure de sécurité, des centaines de Niçois avaient tenu à être présents pour communier. À l’écart, derrière le cordon de sécurité, ils ont prié pour les victimes et pour leur ville, une nouvelle fois meurtrie par le terrorisme, quatre ans après l’attentat du 14 juillet 2016 qui avait fait 86 morts sur la Promenade des Anglais.

Détestation et inquiétude

Bougies à la main, ils ont chanté et suivi la retransmission en direct de la messe sur KTO TV depuis leurs écrans de smartphones. «Bien sûr, je regrette de ne pas pouvoir assister à cette cérémonie, a confié Bernard. Je suis catholique et je suis Niçois. Mais je comprends les impératifs de sécurité qui ne permettent pas d’accueillir trop de monde à l’intérieur de la basilique. Je suis père de famille. Et ma principale préoccupation, c’est mon fils. Je ne suis pas certain d’avoir envie de l’emmener dans une église tout de suite. La situation est inquiétante. En ce moment, j’éprouve de la détestation envers ceux qui nous tuent et qui portent atteinte à notre mode de vie».

Une cérémonie émouvante

À l’intérieur de l’imposante basilique, les portraits des trois victimes trônaient et les rituels se succédaient. Tout comme les chants. « C’était une cérémonie très religieuse et cultuelle, expliquait Georges, à l’issue de la cérémonie. Pour entrer, il a fallu montrer patte blanche et passer des contrôles de sécurité très importants. La messe a été très longue. Mais c’est ce qu’il fallait. La cérémonie a été à la hauteur du chagrin de la communauté chrétienne». « c’était Important de vivre ce moment c était une belle messe très émouvante, abondait Philippe. Cet acte barbare a beaucoup choqué mais il faut apprendre à pardonner même si cela nous est très difficile ».

Un hommage aux victimes de l’attentat devrait être organisé par la ville dans les prochains jours.