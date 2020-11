Tabac : une commune de la Loire interdit de fumer devant les crèches et les écoles

Fini la cigarette à l'entrée des écoles, en attendant son enfant. Le maire de Villars, près de Saint-Etienne (Loire), a interdit de fumer à proximité des écoles, mais aussi des crèches.

Alors que l’opération «Mois sans tabac» a démarré le 1er novembre, l’élu en a profité pour mettre en place cette interdiction autour des établissements où se rendent les plus jeunes. Deux objectifs justifient sa décision : lutter contre le cancer et débanaliser la cigarette, explique-t-il au Parisien.

Un partenariat a ainsi été signé avec la Ligue contre le cancer, dont le logo est présent sur les panneaux affichés à proximité des sept écoles publiques, deux crèches et la maison de l’enfance de la commune. Cette campagne doit préserver autant que possible les petits de la vision d’adultes en train de fumer, afin d’éviter que la chose devienne une norme dans leur esprit. «Les parents fumeurs ont trois fois plus de risques de voir leurs enfants allumer leur première cigarette à l’âge de 11 ans», explique ainsi la maire de Villars, Jordan Da Silva.

Ceux qui ne joueraient pas le jeu en étant incapables de se retenir quelques minutes s’exposent à une amende de 35 euros.