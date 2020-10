Chômage partiel, gaz, tabac... Tout ce qui change le 1er novembre

Gaz, chômage partiel ou encore tabac : voici tout ce qui change ce dimanche 1er novembre.

le chômage partiel

Actuellement, les salariés en chômage partiel touchent 70% de leur rémunération brute. Une règle qui se durcira très bientôt : à partir du 1er novembre, cette indemnisation tombera à 60%. Exception : les salariés au SMIC, qui continueront de percevoir 100% de leur rémunération brute.

Le tour de vis concerne aussi les entreprises. Jusqu'ici, celles-ci se faisaient rembourser 85% de l'indemnité versée à leurs salariés par l'Etat et l'Unédic. Cette proportion chutera à 60% ce dimanche.

Pas de changements en revanche pour les secteurs dits «protégés», qui sont les plus touchés par la crise sanitaire. Parmi eux, on retrouve l'hôtellerie-restauration, le cinéma, l'événementiel ou encore les transports. Les entreprises de ces secteurs continueront donc d'être remboursées à 100%, et les salariés percevront encore 70% de leur rémunération brute Et ce jusqu'au 31 décembre au moins.

le prix du gaz

Mauvaise nouvelle : le gaz coûtera un peu plus cher. Le 1er novembre, les tarifs réglementés hors taxe d'Engie augmenteront de 1,6% par rapport à octobre, a annoncé la Commission de la régulation de l'énergie (CRE). Cette hausse intervient après celle d'octobre, où les prix avaient bondi de 4,7%.

Ces augmentations s'expliquent notamment par l'évolution du cours du gaz sur les machés internationaux. A l'approche de l'hiver, le gaz est très fortement demandé en Asie, aux Etats-Unis et en Europe. Les consommateurs verront donc - dans le détail - une hausse de 0,4% du prix s'ils utilisent le gaz pour la cuisson, de 0,9% s'ils ont un usage cuisson et eau chaude, et de 1,7% s'ils chauffent leur foyer au gaz.

Le prix du tabac

Le 1er novembre, le prix d'un paquet de 20 cigarettes sera réhaussé de 50 centimes en moyenne. Depuis 2017, le prix du tabac ne cesse d'augmenter pour faire baisser la consommation. Il est ainsi passé d'environ 7 euros à 10 euros en trois ans.

En parallèle, le 1er novembre signe le début du #MoisSansTabac : un défi collectif consistant à ne pas fumer pendant trente jours.

la trêve hivernale

Début du mois sans tabac, mais également de la trêve hivernale. Pendant cette période, qui s'étend du 1er novembre au 31 mars, les locataires ne peuvent pas être expulsés de leur logement. Seules trois exceptions sont valables : si le logement est frappé d'un arrêté de péril, si le locataire est relogé, ou si le logement est squatté. Les coupures de gaz et d'électricité sont également interdites tout au long de la trêve.

Dès la fin de ces cinq mois, les plus froids de l'année, les impayés devront être réglés par le locataire.