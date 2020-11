Wejdene : des associations de protection des animaux dénoncent son dernier clip

La jeune chanteuse Wejdene vient de sortir le clip de son titre «16», issu de son tout premier album. Une vidéo qui n’a pas tardé à faire réagir plusieurs associations de défense des animaux, puisqu’elle s’y met en scène avec un ours brun.

On y voit l’adolescente, vêtue d'un manteau de fourrure, caresser, nourrir et jouer avec un ours dressé. Ces images ont immédiatement été dénoncées par l’association PETA, qui a rédigé une lettre à l’intention de la chanteuse. «Vous l’ignorez sûrement, mais les ours utilisés dans l’industrie du spectacle subissent des maltraitances physiques et psychologiques terribles, même si elles ne sont pas toujours visibles lors d’une journée de tournage», lui explique l’association. «En captivité, ces êtres sensibles et intelligents passent leur existence toute entière à faire les cent pas dans des enclos minuscules, et sont souvent victimes de douloureuses mutilations.»

Un ours noir n’a rien à faire dans un clip vidéo.



Nous avons écrit ce matin à @WejdeneOfficiel pour l'informer sur la souffrance des animaux captifs et espérons qu’entre elle et l’exploitation des animaux en captivité, c’est terminé, c’est fini !pic.twitter.com/j3jUYASWAd — PETA France (@PETA_France) November 9, 2020

Aujourd’hui l’exploitation des animaux sauvages - là dans un clip - n’est plus admise ! @WejdeneOfficiel vous ne pouvez pas ignorer la souffrance de cet ours captif, dressé.



Le public et notamment les jeunes y sont de + en + sensibilisés & refusent cette #maltraitanceanimale. pic.twitter.com/w58N04lHRd — 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) November 9, 2020

«Nous savons que ces informations susciteront votre sincère compassion, et que vous n’aviez pas l’intention de soutenir des actes cruels auprès des millions de personnes qui regarderont ce clip», continue l'association. PETA demande ainsi à l'interprète d' «Anissa» de s’engager à ne plus promouvoir les animaux en captivité dans ses prochains clips ou sur les réseaux sociaux.

Sous sa vidéo YouTube, Wejdene a par ailleurs reçu beaucoup de critiques sur la présence de cet ours. «Elle a vraiment une veste en peau d'ours devant un ours. On en parle du manque de respect…», «Franchement, l’ours n’a rien à faire ici !», ou encore «Franchement Wejdene j’ai rien contre toi, au contraire, mais tu donnes le mauvais exemple avec cet ours en captivité que tu mets dans ton clip. Ce n’est pas un jouet, ce n’est pas un accessoire», peut-on lire dans les commentaires.

La principale intéressée, suivie par plus d'1,5 millions de personnes sur Instagram, n'a pas encore réagi à la polémique.