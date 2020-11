Ile-de-France : pénurie de vaccins contre la grippe, après la ruée

Les stocks sont épuisés en Ile-de-France. Après la ruée des Franciliens sur les vaccins contre la grippe, les pharmacies ne sont plus en mesure d'en fournir de nouveaux. L’Etat assure que de nouvelles doses arriveront dans les prochaines semaines.

Entre 70 et 90 % des pharmacies n'auraient déjà plus de stocks, selon plusieurs syndicats pharmaceutiques, et ce, moins d'un mois après l'ouverture de la campagne vaccinale. De fait, depuis fin octobre, plus de 1,29 million de doses ont été vendues dans les pharmacies franciliennes, soit une hausse de 57 % comparé à la même période en 2019.

«Des tensions d'approvisionnement»

«Nous avons en effet pu observer quelques tensions d'approvisionnement des pharmacies en doses», a ainsi fait savoir la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon. Mais selon elle, seulement 16 % des officines pharmaceutiques y seraient confrontées.

Des ruptures de stocks qui ont également été constatées dans d'autres grandes villes françaises, à Bordeaux et Nice notamment. Pour y faire face, le ministère de la Santé que 1,2 million de doses devaient être livrées la semaine cette semaine, sur tout le territoire.

Cette année, le gouvernement a commandé 30 % de doses supplémentaires, ajoutées aux 13 millions du circuit habituel, a précisé la ministre, afin d'éviter un engorgement des services d'urgences confrontés à la pandémie de Covid-19. Toutefois, selon l'Union syndicale des pharmaciens d'officine (USPO), les ruptures de stocks sont bien plus nombreuses qu'annoncé par le gouvernement.

De son côté, le fabricant Sanofi explique que la fabrication d'un tel vaccin est un processur particulièrement long. «Cela prend six à sept mois», rappelle le groupe pharmaceutique, qui assure avoir produit à ce jour «250 millions de vaccins saisonniers dans le monde en 2020, et 20 % de doses en plus que l'an passé en France».

