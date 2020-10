Grippe saisonnière : pénurie de vaccins à Nice

Depuis quinze jours, les Niçois qui cherchent à se procurer le vaccin contre la grippe saisonnière dans leurs pharmacies habituelles font chou blanc. Alors que, cette année plus que jamais, les autorités et les collectivités locales ne cessent d’inciter la population à se faire vacciner, les officines font face à une pénurie.

«Les patients sont angoissés et certains en deviennent presque agressifs, explique Sophie, préparatrice à la pharmacie Barla, dans le quartier du Port. Certains d’entre eux ont des pathologies qui nécessitent absolument une vaccination. Nous attendons une nouvelle livraison pour le 15 novembre. J’espère qu’elle arrivera dans les temps, sinon les gens vont perdre patience.»

Il n’aura pas fallu plus de trois jours pour vider complètement les stocks de vaccins. C’est en janvier dernier que les pharmacies ont passé leurs commandes auprès des laboratoires. Comme d’habitude, elles se sont basées sur les ventes de l’hiver précédent. Mais entre-temps, la crise sanitaire du Covid-19 est passée par là. «Cela fait une semaine que j’essaie de trouver une phamarcie pour me procurer un vaccin, je ne trouve rien, on se croirait dans un pays du tiers-monde», s’agace cette retraitée niçoise.

Depuis le début de l’automne, les élus de la ville de Nice insistent sur la nécessité de se faire vacciner contre la grippe saisonnière afin d’éviter de contribuer à la saturation des services hospitaliers déjà sous tension. Le président de la Région Sud, Renaud Muselier, déplore lui-même l’impossibilité pour sa collectivité d’acheter des stocks de vaccin contre la grippe saisonnière.

A Nice, il reste cependant possible de se faire vacciner, et ce jusqu’au 31 janvier 2021, dans le cadre de la campagne Vacci’Nice lancée par la municipalité. Trois services de vaccination publique sont ouverts aux habitants rue Hancy, aux Moulins et à l’Ariane. Les personnes âgées de plus de 65 ans ou atteintes de maladies chroniques sont particulièrement concernées.