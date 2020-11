Nice : les commerçants espèrent rouvrir en décembre

Jean Castex tiendra jeudi une conférence de presse concacrée à la gestion de la crise du Covid-19. Or, le Premier ministre ne devrait pas annoncer la réouverture des commerces non essentiels, mais un renforcement des mesures sanitaires au grand dam des commerçants qui rongent leur frein.

«Je suis certaine que la situation restera la même pour nous explique Nicole, la gérante d’une boutique de prêt- à-porter pour enfants dans le centre de Nice. Nous espérons quand même rouvrir le 1er décembre pour les fêtes de fin d’année qui représentent une partie très importante de notre chiffre d’affaires. Nous avons déjà reçu la collection de Noël et ne voulons pas nous retrouver avec cette marchandise sous les bras. On est prêt à mettre en place un protocole encore plus strict. Nous pourrions, par exemple, accueillir les clients un par un dans nos magasins. Nous nous sommes déjà adaptés en appliquant les gestes barrières et en portant le masque».

Le «click and collect»... et ses limites

Béatrice, la gérante d’une boutique de prêt à porter féminin, se montre plutôt dubitative quant à la rouverture des commerces, le 1er décembre. « Je n’y crois pas. On le voit bien, l’épidémie continue de progresser et de faire de nouvelles victimes un peu plus chaque jour.» assure celle qui mise désormais sur la vente en ligne pour tenter de sauver les meubles. «C’est loin d’être l’idéal. Les clientes aiment essayer les vêtements qu’elles achètent. C’est bien normal », poursuit la gérante. Quelques mètres plus loin, Nathalie, la responsable d’une autre boutique de vêtement s’adapte. « Cet après-midi, je vais suivre une formation sur le ‘click and collect’. Pour nous, la situation est d’autant plus grave que nous vendons des vêtements chauds. L’hiver est donc la période la plus importante pour notre activité », explique t-elle.

La peur du dépôt de bilan

Si la plupart des commerçants craignent de ne plus être en mesure de payer le loyer et les charges liés à leur activité et de devoir déposer le bilan, ils continuent cependant de se soutenir et de s’informer via les réseaux sociaux sur les aides et dispositifs proposés par la CCI, la ville de Nice et la Région Sud.