Trois braqueurs de montres de luxe d'occasion arrêtés par la PJ en région parisienne

Les suspects repéraient sur Internet les annonces de ventes par des particuliers, prenaient le temps de faire des repérages, avant de menacer leurs cibles avec une arme à feu pour se faire remettre le précieux butin.

Ils étaient en pleine filature d'une nouvelle victime potentielle. Lundi 9 novembre, deux suspects ont été interpellés à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne) alors qu'ils vérifiaient le domicile d'une personne à laquelle ils comptaient voler une montre de grande valeur. Un complice présumé a été arrêté dans la foulée dans l'Essonne par les enquêteurs de la Police judiciaire d'Evry, qui avaient commencé leurs investigations le 31 octobre. Ce jour-là, ces individus sont suspectés d'avoir tiré au pistolet 22 long rifle sur un homme de 50 ans qui leur résistait, après l'avoir au préalable roué de coups.

Une organisation bien structurée

Au cours de leurs investigations, les policiers ont mis au jour une organisation bien structurée. Les suspects repéraient les annonces les plus alléchantes sur Internet et contactaient le vendeur en se faisant passer pour des clients passionnés de montres de luxe, des bijoux d'occasion mais vendus entre 5 et 15.000 euros.

Pour mettre leur victime en confiance, ils envoyaient une pièce d'identité usurpée et programmaient un premier rendez-vous en expliquant au particulier qu'il pouvait venir sans la montre en question. Mais le jour J, ils prenaient soin de ne pas se montrer et d'observer à distance leur cible, pour trouver son domicile. L'agression, elle, avait lieu dans les jours suivants. Les malfaiteurs revenaient à quatre, l'un d'entre eux restant dans un véhicule à proximité, prêt à prendre la fuite.

«Les investigations ont permis de faire un rapprochement avec un vol commis à Savigny-le-Temple le 17 octobre. Cette fois-ci, c'est une mère de famille qui avait été braquée au fusil à pompe, bâillonnée et ligotée sous les yeux de ses deux jeunes enfants», explique à CNEWS le Commissaire Fabrice Saugner de la PJ d'Evry. «Cette affaire montre que les particuliers doivent être très prudents pour les transactions sur Internet, ne pas donner trop de détails sur eux, même s'ils ont l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de confiance. Et surtout, il ne faut jamais aller seul à un rendez-vous.»

Deux des trois suspects, âgés de 19 à 24 ans, ont de solides antécédents, pour des faits de vols avec violence, vols en bande organisée notamment. Une information judiciaire va être ouverte pour la poursuite des investigations.