Confinement : le trafic à nouveau réduit dans les transports en commun franciliens

Alors que le trafic des transports en commun franciliens avait déjà été restreint le 28 octobre au début du couvre-feu, l’offre va à nouveau être réduite à partir de mercredi, a annoncé Ile-de-France Mobilités (IDFM) ce mardi 17 novembre.

«Ile-de-France Mobilités a choisi de maintenir inchangée l’offre de transport et d’observer l’évolution de la fréquentation avant d’adapter le niveau de l’offre», a ainsi communiqué l'autorité organisatrice des transports dans la région, qui assure que le confinement, prolongé jusqu'au 1er décembre, fait «perdurer une baisse conséquente de la fréquentation».

A partir de mercredi 18 novembre, 100 % de l'offre actuelle de 05h30 à 10h, et de 16h00 à 21h sera maintenue dans le métro, mais sera «réduite jusqu'à 50 % dans la journée en heures creuses de 10h à 16h, ainsi que le week-end». A noter que les lignes 1, 13 et 14 ne sont pas concernées par cette baisse de régime.

L'amplitude horaire maintenue

L'amplitude horaire reste inchangée par rapport à une période normale. Pas question en effet de commencer plus tard et de finir plus tôt car Ile-de-France Mobilités doit «permettre aux Franciliens qui en ont l'obligation de se déplacer» et entend ainsi «participer au maintien de l'activité économique de la région».

Du côté des RER A et B, l'offre actuelle restera inchangée à 100 % la semaine et le week-end. IDFM prévoit cependant «quelques suppressions de trains aux heures creuses ainsi que le week-end» sur les autres lignes RER et Transilien, «qui seront minimes (ex : RER D aura 75% de service aux heures creuses)».

Enfin, les lignes de bus et tramways desservant les hôpitaux continueront à fonctionner normalement, alors que les autres verront leurs fréquences réduites «au cas par cas en fonction de la fréquentation observée par les opérateurs».

Une fréquentation stable

Côté fréquentation, la moyenne reste stable depuis le début du confinement et s'établit à 35 % de la fréquentation quotidienne habituelle, contre 68 % fin octobre. Dans le détail, les transports en commun accueillent «jusqu'à 50 % de la fréquentation habituelle en heures de pointe» et «moins de 20 % de la fréquentation habituelle à partir de 21h».

A partir de 21h, IDFM constate en effet «une baisse rapide» de la fréquentation, «moins de 10 % après 22h», qui justifie donc de maintenir ce qui avait été décidé lors de l'instauration du couvre-feu en Ile-de-France, avec seulement 50 % du trafic assuré sur l'ensemble du réseau régional.

«Ile-de-France Mobilités restera en lien avec les associations d’usagers pour un retour d’expérience sur ces nouveaux ajustements», a fait savoir le syndicat de transports, qui assure travailler main dans la main avec les trois opérateurs – RATP, SNCF et Optile – afin «d’adapter l’offre de transport sur ces périodes spécifiques».