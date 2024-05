RER E : la gare de la Défense a été inaugurée ce vendredi, avant le prolongement jusqu'à Nanterre

La gare du RER E à La Défense a été inaugurée ce vendredi, en présence du Premier ministre Gabriel Attal, trois jours avant le premier voyage d'usagers sur l'axe prolongé jusqu'à Nanterre-la-Folie.

Huit ans après son lancement, le projet Eole touche au but. La nouvelle gare du RER E de La Défense Grande Arche a été inaugurée ce vendredi matin par le Premier ministre Gabriel Attal, accompagné de la présidente de la Région et d'IDFM Valérie Pécresse, de la maire de Paris Anne Hidalgo, du ministre des Transports et d'un ensemble d'officiels.

Le chef du gouvernement s'y est d'ailleurs rendu à bord du train NG en provenance de la gare Neuilly-Porte Maillot «Palais des congrés», elle aussi construite dans le cadre du projet Eole.

«On ne parle pas assez de bonheur, alors que ça doit être notre boussole permanente. Eole est un pas de géant pour des centaines de milliers, voire des millions de Français. Ce projet c’est du temps de vie gagné pour les usagers, et un tremplin pour de nouvelles opportunités. Les transports en commun permettent d'accéder à l'emploi et renforce l'attractivité des territoires», s'est réjoui Gabriel Attal.

Vers Nanterre dans trois jours, et Mantes-la-Jolie d'ici à 2026

Le prolongement du RER E en direction de Nanterre-la-Folie commencera à compter du lundi 6 mai, avant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 comme annoncé, puis ira vers l'Est à horizon 2026. En conséquences, Ile-de-France Mobilités prévoit une désaturation des RER A de 15%, du RER B (10%) et du RER C (15%).

«Cette ligne va être celle de l’attractivité de Paris, puisqu'elle permettra de relier La Défense, qui s'impose comme un quartier d'affaires important et la Gare du Nord», a indiqué Valérie Pécresse évoquant le prolongement du RER E comme le premier gros dossier qu'elle avait validé lors de sa prise de fonction en 2015, et dans lequel la Région a investi 1,5 milliard d'euros.

En quelques chiffres, après sa mise en service, le RER E transportera 2 millions de voyageurs par jour, et affichera des caractéristiques encore inconnues jusqu'ici dont une mise en avant par le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou.

En pleine vitesse, le RER E atteindra 120 km/h sous Paris, dans le tunnel reliant la gare Neuilly-Porte Maillot «Palais des congrés» à La Défense. En terme d'accessibilité, les trois nouvelles gares construites - les deux précédemment évoquées et Nanterre-la-Folie, son terminus provisoire - 115 ascenseurs et escalators ont été mis en place, et permettront aux personnes aux situations de handicap et celles en mobilité réduite d'emprunter la ligne E du RER facilement.

Le centre de commandement unique de la ligne E est quant à lui situé à Pantin (Seine-Saint-Denis), où l'ensemble de l'exploitation de la ligne, allongé de 8 kilomètres, sera coordonnée.