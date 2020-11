Vidéo : Les éboueurs en colère déversent des milliers de documents dans la rue

Un geste symbolique qui en dit long. Les éboueurs et égoutiers de Paris ont entamé une grève illimité ce 17 novembre et, pour marquer l'occasion, ont déversé des milliers de documents dans la rue.

«Ça fait très oeuvre artistique éphémère», s'étonne une internaute devant les images surprenantes filmées par Remy Buisine : un bout de rue intégralement recouvert de papiers et prospectus. Par ce geste, les éboueurs et égoutiers entendaient protester contre les mesures prises pour les protéger contre le coronavirus, insuffisantes selon eux. «Nos combinaisons ne son plus au normes comme nos ateliers de maintenance», déclare au Parisien Régis Vieceli, délégué CGT pour les éboueurs.

Manifestation des eboueurs en colère devant la direction de la Propreté de #Paris pour leurs conditions de travail.





Situation surréaliste devant le bâtiment avec des milliers de documents de la ville de Paris dans la rue. pic.twitter.com/frxeBNsITS — Remy Buisine (@RemyBuisine) November 17, 2020

Le syndicaliste reproche également à la municipalité de Paris de ne pas informer sur les personnes cas-contact, alors que près de 400 professionnels ont été contaminés par le Covid-19 depuis le début de la crise sanitaire. «25 d'entre eux ont été hospitalisé», appuie-t-il.

Interrogée par le quotidien régional, la Mairie explique que «la grève des services de la propreté n'est pas un sujet en soi», et que «le plus haut niveau de sécurité» est en place pour protéger ses agents. Reste à savoir si la situation évoluera dans les prochains jours alors que les deux camps semblent visiblement avoir deux visions drastiquement différentes de la crise.